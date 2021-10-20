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"أمانة الطائف" تُزيل خيامًا وبسطات عشوائية مخالفة من الأراضي البيضاء

ضِمن جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة

نفّذت أمانة الطائف حملةً على الخيام العشوائية والبسطات والصنادق المخالفة التي تنتشر في الأراضي البيضاء التي يكثر ارتيادها من قِبَل الأهالي للتنزه.

وأزالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (بلدية شمال الطائف الفرعية)، الخيام والصنادق والبسطات العشوائية المخالفة من الأراضي الفضاء المجاورة لفندق الإنتركونتيننتال، بعدما رصدت الفِرَق الرقابية تجاوزات نظامية على الأراضي، تَمَثّلت في إقامة خيام وغرف من الهنقر وبسطات بشكل غير نظامي؛ بهدف التربح من تأجيرها لرواد المنطقة.

وقامت آليات الأمانة بإزالة أشكال المخالفات المختلفة، والتي تَسببت في تشويه المظهر العام واستغلال الأراضي دون وجه حق، مع عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات.

وأوضحت وكالة الخدمات، أن الحملة تأتي ضِمن الجهود المستمرة لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري للمدينة، بالإضافة إلى إلزام أصحاب المنشآت التجارية بتطبيق الاشتراطات النظامية لمزاولة الأنشطة المختلفة.

وبيّنت أن الحملة مستمرة في رصد المخالفات ومعالجتها بشكل فوري؛ للحد من انتشار الظواهر السلبية والتقيد بالتعليمات النظامية.

أمانة الطائف الخيام العشوائية الأراضي البيضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" تُزيل خيامًا وبسطات عشوائية مخالفة من الأراضي البيضاء
سبق

نفّذت أمانة الطائف حملةً على الخيام العشوائية والبسطات والصنادق المخالفة التي تنتشر في الأراضي البيضاء التي يكثر ارتيادها من قِبَل الأهالي للتنزه.

وأزالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (بلدية شمال الطائف الفرعية)، الخيام والصنادق والبسطات العشوائية المخالفة من الأراضي الفضاء المجاورة لفندق الإنتركونتيننتال، بعدما رصدت الفِرَق الرقابية تجاوزات نظامية على الأراضي، تَمَثّلت في إقامة خيام وغرف من الهنقر وبسطات بشكل غير نظامي؛ بهدف التربح من تأجيرها لرواد المنطقة.

وقامت آليات الأمانة بإزالة أشكال المخالفات المختلفة، والتي تَسببت في تشويه المظهر العام واستغلال الأراضي دون وجه حق، مع عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات.

وأوضحت وكالة الخدمات، أن الحملة تأتي ضِمن الجهود المستمرة لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري للمدينة، بالإضافة إلى إلزام أصحاب المنشآت التجارية بتطبيق الاشتراطات النظامية لمزاولة الأنشطة المختلفة.

وبيّنت أن الحملة مستمرة في رصد المخالفات ومعالجتها بشكل فوري؛ للحد من انتشار الظواهر السلبية والتقيد بالتعليمات النظامية.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
02:00 PM

"أمانة الطائف" تُزيل خيامًا وبسطات عشوائية مخالفة من الأراضي البيضاء

ضِمن جهود معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفّذت أمانة الطائف حملةً على الخيام العشوائية والبسطات والصنادق المخالفة التي تنتشر في الأراضي البيضاء التي يكثر ارتيادها من قِبَل الأهالي للتنزه.

وأزالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية (بلدية شمال الطائف الفرعية)، الخيام والصنادق والبسطات العشوائية المخالفة من الأراضي الفضاء المجاورة لفندق الإنتركونتيننتال، بعدما رصدت الفِرَق الرقابية تجاوزات نظامية على الأراضي، تَمَثّلت في إقامة خيام وغرف من الهنقر وبسطات بشكل غير نظامي؛ بهدف التربح من تأجيرها لرواد المنطقة.

وقامت آليات الأمانة بإزالة أشكال المخالفات المختلفة، والتي تَسببت في تشويه المظهر العام واستغلال الأراضي دون وجه حق، مع عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات.

وأوضحت وكالة الخدمات، أن الحملة تأتي ضِمن الجهود المستمرة لمعالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري للمدينة، بالإضافة إلى إلزام أصحاب المنشآت التجارية بتطبيق الاشتراطات النظامية لمزاولة الأنشطة المختلفة.

وبيّنت أن الحملة مستمرة في رصد المخالفات ومعالجتها بشكل فوري؛ للحد من انتشار الظواهر السلبية والتقيد بالتعليمات النظامية.

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