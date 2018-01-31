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"لم يتبناها ولن يعرقلها".."بايدن" يطالب بأن تكون محاكمة "ترامب" قصيرة وسريعة

الرئيس يريد من الكونجرس التصديق على مرشحيه والتفرغ للتشريع

نقل موقع "ذا هيل" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، طالب القادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بأن تكون محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب قصيرة وإنهائها بسرعة، حتى يتمكن المجلس من العودة بسرعة إلى التفرغ للعمل على التشريع، والتصديق على مرشحيه للإدارة، وفقاً لما ذكرت اليوم (الأحد) قناة "الشرق".

وبين المسؤولون أن "بايدن" سينأى بنفسه عن محاكمة ترامب، التي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير المقبل.

من جانبه، أوضح مقرب من البيت الأبيض، أن "بايدن" سيترك مجلس الشيوخ يفعل ما يحتاج إليه، وسوف يحترم العملية ويتركها تعمل.

واعتبر "ذا هيل" أن محاكمة العزل تنطوي على بعض المخاطر لإدارة "بايدن"، إذ حذر بعض الديمقراطيين من أنها قد تفسد أجندته المبكرة.

وأشار إلى أن "بايدن" لم يتبنّ قط المحاكمة الثانية لعزل "ترامب"، على الرغم من أنه لم يسع إلى الوقوف في طريقها أيضاً، وسط غضب في صفوف حزبه بشأن دور الرئيس السابق في تحريض حشد من أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير.

الرئيس جو بايدن مجلس الشيوخ

الرئيسية/ أخبار العالم

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"لم يتبناها ولن يعرقلها".."بايدن" يطالب بأن تكون محاكمة "ترامب" قصيرة وسريعة
سبق

نقل موقع "ذا هيل" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، طالب القادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بأن تكون محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب قصيرة وإنهائها بسرعة، حتى يتمكن المجلس من العودة بسرعة إلى التفرغ للعمل على التشريع، والتصديق على مرشحيه للإدارة، وفقاً لما ذكرت اليوم (الأحد) قناة "الشرق".

وبين المسؤولون أن "بايدن" سينأى بنفسه عن محاكمة ترامب، التي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير المقبل.

من جانبه، أوضح مقرب من البيت الأبيض، أن "بايدن" سيترك مجلس الشيوخ يفعل ما يحتاج إليه، وسوف يحترم العملية ويتركها تعمل.

واعتبر "ذا هيل" أن محاكمة العزل تنطوي على بعض المخاطر لإدارة "بايدن"، إذ حذر بعض الديمقراطيين من أنها قد تفسد أجندته المبكرة.

وأشار إلى أن "بايدن" لم يتبنّ قط المحاكمة الثانية لعزل "ترامب"، على الرغم من أنه لم يسع إلى الوقوف في طريقها أيضاً، وسط غضب في صفوف حزبه بشأن دور الرئيس السابق في تحريض حشد من أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
02:38 PM

"لم يتبناها ولن يعرقلها".."بايدن" يطالب بأن تكون محاكمة "ترامب" قصيرة وسريعة

الرئيس يريد من الكونجرس التصديق على مرشحيه والتفرغ للتشريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل موقع "ذا هيل" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، طالب القادة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بأن تكون محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب قصيرة وإنهائها بسرعة، حتى يتمكن المجلس من العودة بسرعة إلى التفرغ للعمل على التشريع، والتصديق على مرشحيه للإدارة، وفقاً لما ذكرت اليوم (الأحد) قناة "الشرق".

وبين المسؤولون أن "بايدن" سينأى بنفسه عن محاكمة ترامب، التي من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير المقبل.

من جانبه، أوضح مقرب من البيت الأبيض، أن "بايدن" سيترك مجلس الشيوخ يفعل ما يحتاج إليه، وسوف يحترم العملية ويتركها تعمل.

واعتبر "ذا هيل" أن محاكمة العزل تنطوي على بعض المخاطر لإدارة "بايدن"، إذ حذر بعض الديمقراطيين من أنها قد تفسد أجندته المبكرة.

وأشار إلى أن "بايدن" لم يتبنّ قط المحاكمة الثانية لعزل "ترامب"، على الرغم من أنه لم يسع إلى الوقوف في طريقها أيضاً، وسط غضب في صفوف حزبه بشأن دور الرئيس السابق في تحريض حشد من أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير.

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