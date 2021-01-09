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الزميل "آل هتيلة" يحتفل بزواج نجله "الدكتور خالد"

احتفل مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، الزميل عبدالله آل هتيلة، بزواج نجله الدكتور خالد، بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين ومشايخ ووجهاء القبائل من داخل نجران وخارجها، وزملاء العريس في العمل.

وتلقى الزميل "آل هتيلة" تهاني رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ووزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وعدد من أعضاء الحكومة اليمنية، إضافة إلى اتصالات عدد من الأمراء والمسؤولين والإعلاميين من مختلف مناطق السعودية.

وعبّر الزميل "آل هتيلة" عن شكره وتقديره لكل مَن شاركوه فرحة زواج نجله الدكتور خالد، مقدمًا اعتذاره لمن حالت الاحترازات والإجراءات الخاصة بكورونا دون حضورهم، داعيًا الله أن يديم الأفراح وقد انتهت الجائحة.

من جانبه، عبّر العريس الدكتور خالد عن شكره لكل من حرصوا على مشاركته فرحته من أصدقائه وزملائه في العمل، مقدرًا لهم مواقفهم التي أضفت جمالاً على حفلة زواجه.

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الزميل "آل هتيلة" يحتفل بزواج نجله "الدكتور خالد"
سبق

احتفل مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، الزميل عبدالله آل هتيلة، بزواج نجله الدكتور خالد، بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين ومشايخ ووجهاء القبائل من داخل نجران وخارجها، وزملاء العريس في العمل.

وتلقى الزميل "آل هتيلة" تهاني رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ووزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وعدد من أعضاء الحكومة اليمنية، إضافة إلى اتصالات عدد من الأمراء والمسؤولين والإعلاميين من مختلف مناطق السعودية.

وعبّر الزميل "آل هتيلة" عن شكره وتقديره لكل مَن شاركوه فرحة زواج نجله الدكتور خالد، مقدمًا اعتذاره لمن حالت الاحترازات والإجراءات الخاصة بكورونا دون حضورهم، داعيًا الله أن يديم الأفراح وقد انتهت الجائحة.

من جانبه، عبّر العريس الدكتور خالد عن شكره لكل من حرصوا على مشاركته فرحته من أصدقائه وزملائه في العمل، مقدرًا لهم مواقفهم التي أضفت جمالاً على حفلة زواجه.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
09:25 PM

الزميل "آل هتيلة" يحتفل بزواج نجله "الدكتور خالد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، الزميل عبدالله آل هتيلة، بزواج نجله الدكتور خالد، بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين ومشايخ ووجهاء القبائل من داخل نجران وخارجها، وزملاء العريس في العمل.

وتلقى الزميل "آل هتيلة" تهاني رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، ووزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وعدد من أعضاء الحكومة اليمنية، إضافة إلى اتصالات عدد من الأمراء والمسؤولين والإعلاميين من مختلف مناطق السعودية.

وعبّر الزميل "آل هتيلة" عن شكره وتقديره لكل مَن شاركوه فرحة زواج نجله الدكتور خالد، مقدمًا اعتذاره لمن حالت الاحترازات والإجراءات الخاصة بكورونا دون حضورهم، داعيًا الله أن يديم الأفراح وقد انتهت الجائحة.

من جانبه، عبّر العريس الدكتور خالد عن شكره لكل من حرصوا على مشاركته فرحته من أصدقائه وزملائه في العمل، مقدرًا لهم مواقفهم التي أضفت جمالاً على حفلة زواجه.

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