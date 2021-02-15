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نائب أمير جازان لذوي الشهيد "زربان": ابنكم بطل ونال شرف الشهادة

نقل لهم تعازي ومواساة القيادة

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، والأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب هزاع بن يحيى هزاع زربان، من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وأعرب نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد "زربان" في محافظة صامطة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانب آخر، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولأمير المنطقة, ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز تعزية شهيد الواجب

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نائب أمير جازان لذوي الشهيد "زربان": ابنكم بطل ونال شرف الشهادة
سبق

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، والأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب هزاع بن يحيى هزاع زربان، من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وأعرب نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد "زربان" في محافظة صامطة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانب آخر، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولأمير المنطقة, ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
10:31 PM

نائب أمير جازان لذوي الشهيد "زربان": ابنكم بطل ونال شرف الشهادة

نقل لهم تعازي ومواساة القيادة

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فهد كاملي - جازان
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نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، والأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب هزاع بن يحيى هزاع زربان، من منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وأعرب نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد "زربان" في محافظة صامطة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانب آخر، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولأمير المنطقة, ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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