وكيل وزارة الحج لـ"سبق": الحاج ليس بحاجة إلى حمل حقائبه.. وهذه مهام مراكز التجمع الأربعة

المراكز مجهزة بالكامل بحيث تستقبل ضيوف الرحمن على دفعات وجداول محددة

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، عمرو المداح في تصريح لـ"سبق" على هامش تدشين مركز الزايدي، بأن المركز أحد أربعة مراكز تم تجهيزه لاستقبال ضيوف الرحمن من كافة مناطق المملكة.

وقال: المراكز الأربعة مجهزة بالكامل بحيث تستقبل الحجاج على دفعات وجداول محددة حتى لا يكون هناك تزاحم في تلك المراكز المخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأضاف: طريقة الوصول إلى هذه المراكز فرادى أو على شكل مجموعات من خلال حافلة النقل من كافة مدن المملكة.

وتابع: يتم التحقق من حالة الحاج وقراءة بياناته الصحية ويتم تسليمه بطاقة الحج الذكية إلى جانب تحميل حقائبه وترميزها ونقلها إلى المشاعر المقدسة، بينما الحاج يتم توجيهه إلى الحافلات، ومن ثم إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف القدوم.

واستطرد: من مهام المراكز؛ فرز الحجاج وتحويلهم إلى الحرم المكي الشريف بشكل مجدول، بحيث لا يكون هناك ازدحام في المركز أو الحرم ولا حتى في المشاعر المقدّسة.





وكانت وزارة الحج والعمرة قد حددت نقاط التجمع في كل من: (الشرائع، والنوارية، والزايدي، والنسيم).



