الجموع بمحافظة الدرب يشيعون الشهيد عتودي إلى مثواه الأخير

استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.. و"القحطاني" ينقل تعازي القيادة

أدى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني , وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم، بجامع قرية أبو العشر التابعة لمحافظة الدرب, صلاة الميت على الشهيد رقيب أول ضيف الله بن إبراهيم محمد عتودي ـ رحمه الله ـ أحد منسوبي القوات البرية والذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.



وعقب الصلاة نقل محافظ الدرب، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد العتودي، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه تجاه دينه ووطنه, مؤكدين بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.