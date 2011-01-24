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الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب"

تكلفة الجرعة الواحدة 2000 يورو

كشفت ألمانيا عن بدء استخدام عقار جديد لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك وفق ما أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان.

وقال الوزير الألماني، وفق صحيفة "بيلد أم سونتاغ"، إن بلاده ستبدأ استخدام عقار لعلاج "كوفيد-19" يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، التي استُخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضح "سبان" أن الحكومة اشترت 200 ألف جرعة من العقار مقابل 400 مليون يورو "ألفي يورو للجرعة الواحدة".

وأشار "سبان" إلى أن ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي ستبدأ في استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج المصابين بفيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الصحة أن استخدام هذا العقار في مراحل مبكرة من مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، بإمكانه تجنيب المرضى المعرضين لمخاطر عالية من تفاقم وضعهم الصحي.

فيروس كورونا الجديد

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الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب"
سبق

كشفت ألمانيا عن بدء استخدام عقار جديد لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك وفق ما أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان.

وقال الوزير الألماني، وفق صحيفة "بيلد أم سونتاغ"، إن بلاده ستبدأ استخدام عقار لعلاج "كوفيد-19" يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، التي استُخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضح "سبان" أن الحكومة اشترت 200 ألف جرعة من العقار مقابل 400 مليون يورو "ألفي يورو للجرعة الواحدة".

وأشار "سبان" إلى أن ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي ستبدأ في استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج المصابين بفيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الصحة أن استخدام هذا العقار في مراحل مبكرة من مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، بإمكانه تجنيب المرضى المعرضين لمخاطر عالية من تفاقم وضعهم الصحي.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
05:31 PM

الكشف عن عقار ألماني لعلاج فيروس كورونا بنفس طريقة علاج "ترامب"

تكلفة الجرعة الواحدة 2000 يورو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت ألمانيا عن بدء استخدام عقار جديد لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وذلك وفق ما أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان.

وقال الوزير الألماني، وفق صحيفة "بيلد أم سونتاغ"، إن بلاده ستبدأ استخدام عقار لعلاج "كوفيد-19" يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، التي استُخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضح "سبان" أن الحكومة اشترت 200 ألف جرعة من العقار مقابل 400 مليون يورو "ألفي يورو للجرعة الواحدة".

وأشار "سبان" إلى أن ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي ستبدأ في استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج المصابين بفيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضح وزير الصحة أن استخدام هذا العقار في مراحل مبكرة من مرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، بإمكانه تجنيب المرضى المعرضين لمخاطر عالية من تفاقم وضعهم الصحي.

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