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فرنسا تسحب سفيرها لدى أفغانستان عقب تفجيري مطار كابول

"ماكرون" أشار إلى استمرار المحادثات مع "طالبان"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن سفير بلاده لدى أفغانستان سيغادر كابول؛ وذلك في أعقاب انفجارين هزا محيط مطار العاصمة الأفغانية.

وذكر "ماكرون" أن المحادثات جارية مع حركة طالبان بشأن التطورات الأخيرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال الرئيس الفرنسي: "لا نضمن أننا سننجح في إتمام الإجلاء من كابول".

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فرنسا تسحب سفيرها لدى أفغانستان عقب تفجيري مطار كابول
سبق

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن سفير بلاده لدى أفغانستان سيغادر كابول؛ وذلك في أعقاب انفجارين هزا محيط مطار العاصمة الأفغانية.

وذكر "ماكرون" أن المحادثات جارية مع حركة طالبان بشأن التطورات الأخيرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال الرئيس الفرنسي: "لا نضمن أننا سننجح في إتمام الإجلاء من كابول".

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:16 PM

فرنسا تسحب سفيرها لدى أفغانستان عقب تفجيري مطار كابول

"ماكرون" أشار إلى استمرار المحادثات مع "طالبان"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن سفير بلاده لدى أفغانستان سيغادر كابول؛ وذلك في أعقاب انفجارين هزا محيط مطار العاصمة الأفغانية.

وذكر "ماكرون" أن المحادثات جارية مع حركة طالبان بشأن التطورات الأخيرة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وقال الرئيس الفرنسي: "لا نضمن أننا سننجح في إتمام الإجلاء من كابول".

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