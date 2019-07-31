النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة .. انقلاب شاحنة يُصيب 7 أشخاص منهم اثنان في حالة حرجة

بوزيد: باشرته 4 فرق .. ثلاث حالات متوسطة وحالتان أُسعفتا بالموقع

تعرّض (7) أشخاص، صباح أمس الثلاثاء، إلى إصابات تراوحت بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة، وذلك في حادث انقلاب شاحنة على طريق الحرمين مقابل "الياسمين مول" بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد؛ لـ "سبق"، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقت صباح اليوم، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب شاحنة نتج عنه (7) إصابات.

وقال أبو زيد: إنه "فور وصول البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر (997) هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد الشهري؛ إلى موقع الحادث، حيث وُجدت (7) إصابات: إصابتان حالتاهما خطيرتان، وثلاث إصابات متوسطة، وإصابتان تمّ إسعافهما بالموقع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة .. انقلاب شاحنة يُصيب 7 أشخاص منهم اثنان في حالة حرجة
سبق

تعرّض (7) أشخاص، صباح أمس الثلاثاء، إلى إصابات تراوحت بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة، وذلك في حادث انقلاب شاحنة على طريق الحرمين مقابل "الياسمين مول" بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد؛ لـ "سبق"، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقت صباح اليوم، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب شاحنة نتج عنه (7) إصابات.

وقال أبو زيد: إنه "فور وصول البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر (997) هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد الشهري؛ إلى موقع الحادث، حيث وُجدت (7) إصابات: إصابتان حالتاهما خطيرتان، وثلاث إصابات متوسطة، وإصابتان تمّ إسعافهما بالموقع".

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
09:20 AM
اخر تعديل
31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
10:52 AM

جدة .. انقلاب شاحنة يُصيب 7 أشخاص منهم اثنان في حالة حرجة

بوزيد: باشرته 4 فرق .. ثلاث حالات متوسطة وحالتان أُسعفتا بالموقع

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
6
9,162

تعرّض (7) أشخاص، صباح أمس الثلاثاء، إلى إصابات تراوحت بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة، وذلك في حادث انقلاب شاحنة على طريق الحرمين مقابل "الياسمين مول" بمحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد؛ لـ "سبق"، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة، تلقت صباح اليوم، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب شاحنة نتج عنه (7) إصابات.

وقال أبو زيد: إنه "فور وصول البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر (997) هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة بإشراف القائد الميداني محمد الشهري؛ إلى موقع الحادث، حيث وُجدت (7) إصابات: إصابتان حالتاهما خطيرتان، وثلاث إصابات متوسطة، وإصابتان تمّ إسعافهما بالموقع".

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,342
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,435
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,421
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,239

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة