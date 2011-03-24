بولندا تكرم ليفاندوفسكي بأعلى وسام

بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم

تسلم روبرت ليفاندوفسكي مهاجم المنتخب البولندي وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، وسام "بولونيا ريستيتوتا"، الذي يعد واحداً من أعلى الأوسمة في بولندا، من يد الرئيس البولندي أندريه دودا.

وجرى تكريم ليفاندوفسكي، المتوج بلقب أفضل لاعب في العالم خلال العام الماضي، على إنجازاته في كرة القدم والترويج لبولندا في الخارج.

وفي حفل أقيم في القصر الرئاسي بالعاصمة وارسو، وصف الرئيس البولندي النجم ليفاندوفسكي بأنه "بطل رياضي وطني" وأشاد بالعمل الجاد الذي يقدمه كلاعب كرة قدم.

وأكد ليفاندوفسكي على الدور الذي يلعبه زملاؤه والمدربون وكذلك عائلته وأصدقاؤه، مؤكداً تركيزه على التحديات المقبلة.

وقال ليفاندوفسكي /32 عاماً/ الذي ساعد بايرن في الفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في الموسم الماضي، إنه قد يفكر بعد فترة في الألقاب التي تحققت لكنه لا يزال في الوقت الحالي يشعر بالحماس لتحقيق المزيد.

كذلك اقترب ليفاندوفسكي من الرقم القياسي الذي يحتفظ به مولر لفترة طويلة والمتمثل في تسجيل 40 هدفاً خلال موسم واحد.

وخلال عشرة مواسم كاملة في الدوري الألماني، اعتلى ليفاندوفسكي منصة التتويج ثماني مرات، منها ست مرات مع بايرن ومرتان مع بوروسيا دورتموند الذي لعب له بين عامي 2010 و2014.