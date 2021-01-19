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أسعار النفط تقفز .. و"برنت" بـ 55.48 دولار للبرميل

تفاؤل بشأن الطلب في الصين

قفزت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء)، وسط تفاؤل بأن خطة التحفيز الحكومية سترفع في نهاية المطاف النمو الاقتصادي العالمي وتغلب الطلب على النفط على المخاوف من أن تجدد الإغلاق بسبب "كوفيد -19" سيؤدي إلى تباطؤ استهلاك الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس آذار 73 سنتًا أو 1.3 في المئة إلى 55.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1454 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 35 سنتًا في الجلسة السابقة،

وفقاً لـ"رويترز".

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 52.53 دولار.

ويشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد أن أظهرت بيانات أمس ارتفاع إنتاج المصافي بنسبة 3 في المئة إلى مستوى قياسي في 2020.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تقفز .. و"برنت" بـ 55.48 دولار للبرميل
سبق

قفزت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء)، وسط تفاؤل بأن خطة التحفيز الحكومية سترفع في نهاية المطاف النمو الاقتصادي العالمي وتغلب الطلب على النفط على المخاوف من أن تجدد الإغلاق بسبب "كوفيد -19" سيؤدي إلى تباطؤ استهلاك الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس آذار 73 سنتًا أو 1.3 في المئة إلى 55.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1454 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 35 سنتًا في الجلسة السابقة،

وفقاً لـ"رويترز".

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 52.53 دولار.

ويشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد أن أظهرت بيانات أمس ارتفاع إنتاج المصافي بنسبة 3 في المئة إلى مستوى قياسي في 2020.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
07:02 PM

أسعار النفط تقفز .. و"برنت" بـ 55.48 دولار للبرميل

تفاؤل بشأن الطلب في الصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفزت أسعار النفط اليوم (الثلاثاء)، وسط تفاؤل بأن خطة التحفيز الحكومية سترفع في نهاية المطاف النمو الاقتصادي العالمي وتغلب الطلب على النفط على المخاوف من أن تجدد الإغلاق بسبب "كوفيد -19" سيؤدي إلى تباطؤ استهلاك الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس آذار 73 سنتًا أو 1.3 في المئة إلى 55.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1454 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 35 سنتًا في الجلسة السابقة،

وفقاً لـ"رويترز".

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 52.53 دولار.

ويشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بعد أن أظهرت بيانات أمس ارتفاع إنتاج المصافي بنسبة 3 في المئة إلى مستوى قياسي في 2020.

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