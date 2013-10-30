احتفل مسفر بن عبدالهادي اليامي، مساء أمس الخميس، بجدة، بزفاف ابنه راكان اليامي على ابنة الدكتور أحمد علي الزهراني؛ وسط الالتزام التام بالاحترازات الصحية.
"اليامي" يحتفل بزواج نجله "راكان" بجدة
احتفل مسفر بن عبدالهادي اليامي، مساء أمس الخميس، بجدة، بزفاف ابنه راكان اليامي على ابنة الدكتور أحمد علي الزهراني؛ وسط الالتزام التام بالاحترازات الصحية.
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"اليامي" يحتفل بزواج نجله "راكان" بجدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-30
30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
02:40 PM
"اليامي" يحتفل بزواج نجله "راكان" بجدة
احتفل مسفر بن عبدالهادي اليامي، مساء أمس الخميس، بجدة، بزفاف ابنه راكان اليامي على ابنة الدكتور أحمد علي الزهراني؛ وسط الالتزام التام بالاحترازات الصحية.
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