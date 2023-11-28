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التحالف يوجه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

‏استجابة فورية للتهديد وتتوافق مع القانون الدولي الإنساني

وجه تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

مؤكداً أنها عملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

‏‫وقال التحالف إن الضربات استجابة فورية للتهديد، وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف يوجه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
سبق

وجه تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

مؤكداً أنها عملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

‏‫وقال التحالف إن الضربات استجابة فورية للتهديد، وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
08:07 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
08:27 PM

التحالف يوجه ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

‏استجابة فورية للتهديد وتتوافق مع القانون الدولي الإنساني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
466

وجه تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

مؤكداً أنها عملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

‏‫وقال التحالف إن الضربات استجابة فورية للتهديد، وإطلاق المسيّرات من مطار صنعاء الدولي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

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