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"رئاسة أمن الدولة" تحيي ذكرى ضابط أمن استشهد إثر تعرضه لاعتداء من الفئة الضالّة

أعادت رئاسة أمن الدولة عبر حسابها الرسمي بتويتر، ذكرى استشهاد أحد رجال الأمن الذي استشهد إثر تعرضه لاعتداء من قبل عناصر الفئة الضالة في محافظة الدوادمي.

وذكرت الرئاسة أن العميد كتاب ماجد العتيبي من رجال المديرية العامة للمباحث، استشهد في مثل ذلك اليوم من عام 1437هـ، على يد عناصر الفئة الضالة بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء مواجهتهم.

وكان "العميد العتيبي" تعرّض لإطلاق نار بكثافة عالية من قبل أفراد تنظيم "داعش" الإرهابي بعد ترصده أثناء خروجه من منزله متوجهًا إلى عمله؛ ما أدى إلى وفاته على الفور وانحراف مركبته على الطريق، فيما تمكّن رجال الأمن من قتـل اثنين من منفّذي الهجوم أثناء تبادل لإطلاق النار والقبض على ثالثهم بعد محاولته الهرب من موقع الحادثة والاختفاء في أطراف المنطقة.

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"رئاسة أمن الدولة" تحيي ذكرى ضابط أمن استشهد إثر تعرضه لاعتداء من الفئة الضالّة
سبق

أعادت رئاسة أمن الدولة عبر حسابها الرسمي بتويتر، ذكرى استشهاد أحد رجال الأمن الذي استشهد إثر تعرضه لاعتداء من قبل عناصر الفئة الضالة في محافظة الدوادمي.

وذكرت الرئاسة أن العميد كتاب ماجد العتيبي من رجال المديرية العامة للمباحث، استشهد في مثل ذلك اليوم من عام 1437هـ، على يد عناصر الفئة الضالة بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء مواجهتهم.

وكان "العميد العتيبي" تعرّض لإطلاق نار بكثافة عالية من قبل أفراد تنظيم "داعش" الإرهابي بعد ترصده أثناء خروجه من منزله متوجهًا إلى عمله؛ ما أدى إلى وفاته على الفور وانحراف مركبته على الطريق، فيما تمكّن رجال الأمن من قتـل اثنين من منفّذي الهجوم أثناء تبادل لإطلاق النار والقبض على ثالثهم بعد محاولته الهرب من موقع الحادثة والاختفاء في أطراف المنطقة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
07:43 PM

"رئاسة أمن الدولة" تحيي ذكرى ضابط أمن استشهد إثر تعرضه لاعتداء من الفئة الضالّة

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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6,220

أعادت رئاسة أمن الدولة عبر حسابها الرسمي بتويتر، ذكرى استشهاد أحد رجال الأمن الذي استشهد إثر تعرضه لاعتداء من قبل عناصر الفئة الضالة في محافظة الدوادمي.

وذكرت الرئاسة أن العميد كتاب ماجد العتيبي من رجال المديرية العامة للمباحث، استشهد في مثل ذلك اليوم من عام 1437هـ، على يد عناصر الفئة الضالة بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء مواجهتهم.

وكان "العميد العتيبي" تعرّض لإطلاق نار بكثافة عالية من قبل أفراد تنظيم "داعش" الإرهابي بعد ترصده أثناء خروجه من منزله متوجهًا إلى عمله؛ ما أدى إلى وفاته على الفور وانحراف مركبته على الطريق، فيما تمكّن رجال الأمن من قتـل اثنين من منفّذي الهجوم أثناء تبادل لإطلاق النار والقبض على ثالثهم بعد محاولته الهرب من موقع الحادثة والاختفاء في أطراف المنطقة.

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