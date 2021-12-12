تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يُعقد خلال المدة من 9 إلى 13 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق من 13 إلى 17 ديسمبر 2021م، في جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ، من خلال وفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، وبعضوية كل من (رئاسة أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء)، وعدد من مسؤولي "نزاهة". ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات، أهمها: المساعدة التقنية والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور القانون وتطبيقه في مكافحة الفساد، واستعراض أهم الفرص وأبرز التحديات في هذا الجانب. ويشارك في الفعاليات الجانبية المصاحبة للمؤتمر -إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- عدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.‏ كما تقيم السعودية على هامش أعمال المؤتمر معرضًا، تستعرض فيه أبرز إنجازات السعودية على المستويَيْن المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات والأدوات لاسترداد الموجودات ومصادرة الأصول من دون إدانة). ويهدف المؤتمر الذي يُعد أهم محفل دولي يُعنى بمكافحة الفساد إلى تحسين قدرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لتنفيذ الالتزامات الواردة فيها، ومساعدتها للقيام بذلك، ومساعدة الدول على تقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، وسُبل تطويرها. الجدير بالذكر أن السعودية تُعدُّ دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وذلك بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 02 / 03 / 1434هـ. ويُعدُّ هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية؛ إذ يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.

"الكهموس" يرأس الوفد السعودي بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-12 تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يُعقد خلال المدة من 9 إلى 13 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق من 13 إلى 17 ديسمبر 2021م، في جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ، من خلال وفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، وبعضوية كل من (رئاسة أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء)، وعدد من مسؤولي "نزاهة".



ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات، أهمها: المساعدة التقنية والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور القانون وتطبيقه في مكافحة الفساد، واستعراض أهم الفرص وأبرز التحديات في هذا الجانب.



ويشارك في الفعاليات الجانبية المصاحبة للمؤتمر -إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- عدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.‏



كما تقيم السعودية على هامش أعمال المؤتمر معرضًا، تستعرض فيه أبرز إنجازات السعودية على المستويَيْن المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات والأدوات لاسترداد الموجودات ومصادرة الأصول من دون إدانة).



ويهدف المؤتمر الذي يُعد أهم محفل دولي يُعنى بمكافحة الفساد إلى تحسين قدرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لتنفيذ الالتزامات الواردة فيها، ومساعدتها للقيام بذلك، ومساعدة الدول على تقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، وسُبل تطويرها.



الجدير بالذكر أن السعودية تُعدُّ دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وذلك بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 02 / 03 / 1434هـ. ويُعدُّ هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية؛ إذ يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 12:14 AM

"الكهموس" يرأس الوفد السعودي بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد يناقش المساعدة التقنية واسترداد الموجودات.. ويُعقد من 13 إلى 17 ديسمبر بشرم الشيخ





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تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يُعقد خلال المدة من 9 إلى 13 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق من 13 إلى 17 ديسمبر 2021م، في جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ، من خلال وفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" مازن بن إبراهيم الكهموس، وبعضوية كل من (رئاسة أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء)، وعدد من مسؤولي "نزاهة".



ويناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات، أهمها: المساعدة التقنية والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور القانون وتطبيقه في مكافحة الفساد، واستعراض أهم الفرص وأبرز التحديات في هذا الجانب.



ويشارك في الفعاليات الجانبية المصاحبة للمؤتمر -إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- عدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.‏



كما تقيم السعودية على هامش أعمال المؤتمر معرضًا، تستعرض فيه أبرز إنجازات السعودية على المستويَيْن المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان (أفضل الممارسات والأدوات لاسترداد الموجودات ومصادرة الأصول من دون إدانة).



ويهدف المؤتمر الذي يُعد أهم محفل دولي يُعنى بمكافحة الفساد إلى تحسين قدرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ لتنفيذ الالتزامات الواردة فيها، ومساعدتها للقيام بذلك، ومساعدة الدول على تقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، وسُبل تطويرها.



الجدير بالذكر أن السعودية تُعدُّ دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وذلك بعد المصادقة عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (62) بتاريخ 02 / 03 / 1434هـ. ويُعدُّ هذا المؤتمر الأهم من بين المؤتمرات التي تُعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية؛ إذ يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية أكثر من 180 دولة.