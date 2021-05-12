الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على نجران
في حالة تتواصل حتى الساعة التاسعة مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بتشكّل سحب رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة)، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.
المركز الوطني للأرصاد
سحب رعدية
نجران
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-12
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بتشكّل سحب رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة)، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.
12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
12:49 PM
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح على نجران
في حالة تتواصل حتى الساعة التاسعة مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بتشكّل سحب رعدية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة)، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.