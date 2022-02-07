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على حساب كوريا الجنوبية .. الصين تتوج بلقب كأس آسيا للسيدات

توج منتخب الصين بلقب كأس آسيا للسيدات 2022 لكرة القدم في الهند، بعدما قلب تأخره ليحقق الفوز على كوريا الجنوبية 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب دي واي باتيل في نافي مومباي.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية في الشوط الأول عبر هدفي تشوي يو-ري (27) وجي سو-يون (45+3 من ضربة جزاء)، قبل أن يرد المنتخب الصيني بثلاثية بواسطة تانغ جيالي (68 من ضربة جزاء) وزهانغ لينيان (72) وزياو يوي (90+3).

ونجح منتخب الصين في الحصول على اللقب التاسع في تاريخ البطولة، في حين أخفق المنتخب الكوري الجنوبي في الحصول على اللقب الأول في تاريخه.

الهند مومباي الصين كوريا الجنوبية كأس آسيا للسيدات

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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على حساب كوريا الجنوبية .. الصين تتوج بلقب كأس آسيا للسيدات
سبق

توج منتخب الصين بلقب كأس آسيا للسيدات 2022 لكرة القدم في الهند، بعدما قلب تأخره ليحقق الفوز على كوريا الجنوبية 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب دي واي باتيل في نافي مومباي.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية في الشوط الأول عبر هدفي تشوي يو-ري (27) وجي سو-يون (45+3 من ضربة جزاء)، قبل أن يرد المنتخب الصيني بثلاثية بواسطة تانغ جيالي (68 من ضربة جزاء) وزهانغ لينيان (72) وزياو يوي (90+3).

ونجح منتخب الصين في الحصول على اللقب التاسع في تاريخ البطولة، في حين أخفق المنتخب الكوري الجنوبي في الحصول على اللقب الأول في تاريخه.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
12:00 AM

على حساب كوريا الجنوبية .. الصين تتوج بلقب كأس آسيا للسيدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج منتخب الصين بلقب كأس آسيا للسيدات 2022 لكرة القدم في الهند، بعدما قلب تأخره ليحقق الفوز على كوريا الجنوبية 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب دي واي باتيل في نافي مومباي.

وتقدم منتخب كوريا الجنوبية في الشوط الأول عبر هدفي تشوي يو-ري (27) وجي سو-يون (45+3 من ضربة جزاء)، قبل أن يرد المنتخب الصيني بثلاثية بواسطة تانغ جيالي (68 من ضربة جزاء) وزهانغ لينيان (72) وزياو يوي (90+3).

ونجح منتخب الصين في الحصول على اللقب التاسع في تاريخ البطولة، في حين أخفق المنتخب الكوري الجنوبي في الحصول على اللقب الأول في تاريخه.

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