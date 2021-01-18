مواطن يطالب بتدخل المعنيين بعد نقل أعمدة ومحول للضغط العالي أمام منزله

"سبق" نقلت شكواه.. و"الحميدي" يوضح: الأعمدة خارج صك الملكية

نقل المقاول المتعاقد مع شركة الكهرباء بتربة، أعمدة بها محول للضغط العالي من موقعها الأساسي والمثبتة فيه منذ فترة سابقة إلى أمام منزل المواطن سلطان البقمي، مما أثار استياءه من هذه التصرفات التي اعتبرها بغير المقبولة، مما دعاه إلى تقديم شكوى رسمية برقم 962 وتاريخ 1442/5/6هـ إلى مدير شركة الكهرباء بالطائف.

والتقت "سبق" المواطن الشاكي والذي أوضح قائلاً: "تقدمت بشكوى رسمية لم يتم النظر فيها لحل المشكلة التي تواجهني بتصرفات فردية وغير مقبولة، ولا أعلم ما هو المسوغ النظامي الذي اعتمد عليه المقاول لنقل أعمدة الكهرباء ومحول الضغط العالي من الموقع المحدد وفق كروكيات معتمدة سابقة إلى موقع ليس بالبعيد، بل يتجاوزه بعدد من المترات وهذا يكلف الشركة مبالغ مالية، حيث إن عملية النقل لا تتم إلا برسوم مدفوعة".

وأضاف "المواطن": "أوصلت صوتي للمسؤولين بشركة الكهرباء بالطائف والذين لم يتفاعلوا مع شكواي، لأن الأمر يحتاج إلى وقوف مختصين لمعاينة الموقع على الطبيعة، وكذلك الإطلاع على المسوغات النظامية التي تم بموجبها نقل الأعمدة والمحول إلى موقع قريب كل القرب من الموقع السابق".

وأشار "البقمي" إلى أنه يرغب بأن يصل صوته إلى المسؤولين بشركة الكهرباء بمنطقة مكة المكرمة، للنظر في شكواه بعين الاعتبار؛ ليتم نقل تلك الأعمدة ومحول الضغط العالي بعيداً عن منزله.

"سبق" عرضت شكوى المواطن على مدير شركة الكهرباء بالطائف المهندس تركي الحميدي، والتي نصها: "لديكم شكوى باسم سلطان البقمي برقم 962 وتاريخ 1442/5/6هـ ضد فرع شركة الكهرباء بتربة بشأن نقل أعمدة الضغط العالي من موقعها الأساسي إلى جوار منزل، حيث تمت مراجعة المواطن فرع الشركة بالطائف عدة مرات يرغب في إعادة أعمدة الضغط العالي إلى موقعها الأساسي وعدم بقائها جوار منزله ولكن دون فائدة؛ آمل تزويدي بتصريح من سعادتكم عن الإجراءات المتخذة حيال شكوى المواطن وما هو السند النظامي لنقلها من موقعها إلى موقع آخر ليتسنى لنا توضيح موقف الشركة من شكوى المواطن والذي يفيد بتضرره ما قام به المتعهد وفرع شركة الكهرباء بتربة".

ورداً على استفسار "سبق" قال "الحميدي": "شكوى المواطن تمت مراجعتها، الأعمدة خارج صك الملكية الخاصة به، وتم إنشاؤها وفق التصاريح النظامية وطبيعة الشبكة بالمنطقة ولا يوجد أي ضرر عليه وتم إفهامه بذلك".