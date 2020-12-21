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عنوانها "رفع قيود السفر".. مواقع مُغرضة تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة

الصحيفة تدعو إلى تحري الدقة وعدم تداول الشائعات والعودة لحسابات الجهات الرسمية

تداول البعض خلال الأيام الماضية صفحةً مزورة تنتحل شعار "سبق"، لترويج شائعة تتحدث عن رفع قيود السفر. وتؤكد "سبق" بدورها أن كل ما ورد في المتداول غير صحيح جملة وتفصيلًا، وأن أخبارها كافةً متوفرة عبر موقعها الرسمي.

وتؤكد الصحيفة أنه لم يصدر أي تصريح أو قرار جديد بشأن السفر الدولي؛ داعية إلى عدم تداول الشائعات، والعودة لحسابات الجهات الرسمية والمصادر الموثوقة؛ للتحقق من صحة أي معلومة متداولة.

ودأبت "سبق" خلال السنوات الماضية على نفي شائعات تتداولها مواقع مغرضة وصفحات مشبوهة، تزور الشكل الخارجي للصحيفة والشعار في وقائع متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق"، بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وتؤكد "سبق" مجددًا عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلًا؛ موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org، وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

صحيفة سبق الإلكترونية انتحال شعار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عنوانها "رفع قيود السفر".. مواقع مُغرضة تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة
سبق

تداول البعض خلال الأيام الماضية صفحةً مزورة تنتحل شعار "سبق"، لترويج شائعة تتحدث عن رفع قيود السفر. وتؤكد "سبق" بدورها أن كل ما ورد في المتداول غير صحيح جملة وتفصيلًا، وأن أخبارها كافةً متوفرة عبر موقعها الرسمي.

وتؤكد الصحيفة أنه لم يصدر أي تصريح أو قرار جديد بشأن السفر الدولي؛ داعية إلى عدم تداول الشائعات، والعودة لحسابات الجهات الرسمية والمصادر الموثوقة؛ للتحقق من صحة أي معلومة متداولة.

ودأبت "سبق" خلال السنوات الماضية على نفي شائعات تتداولها مواقع مغرضة وصفحات مشبوهة، تزور الشكل الخارجي للصحيفة والشعار في وقائع متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق"، بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وتؤكد "سبق" مجددًا عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلًا؛ موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org، وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
11:19 AM

عنوانها "رفع قيود السفر".. مواقع مُغرضة تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة

الصحيفة تدعو إلى تحري الدقة وعدم تداول الشائعات والعودة لحسابات الجهات الرسمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تداول البعض خلال الأيام الماضية صفحةً مزورة تنتحل شعار "سبق"، لترويج شائعة تتحدث عن رفع قيود السفر. وتؤكد "سبق" بدورها أن كل ما ورد في المتداول غير صحيح جملة وتفصيلًا، وأن أخبارها كافةً متوفرة عبر موقعها الرسمي.

وتؤكد الصحيفة أنه لم يصدر أي تصريح أو قرار جديد بشأن السفر الدولي؛ داعية إلى عدم تداول الشائعات، والعودة لحسابات الجهات الرسمية والمصادر الموثوقة؛ للتحقق من صحة أي معلومة متداولة.

ودأبت "سبق" خلال السنوات الماضية على نفي شائعات تتداولها مواقع مغرضة وصفحات مشبوهة، تزور الشكل الخارجي للصحيفة والشعار في وقائع متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق"، بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وتؤكد "سبق" مجددًا عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلًا؛ موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org، وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

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