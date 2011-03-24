"لأجلهم" يوقع مذكرة تفاهم مع نادي الرياض لتطوير ودعم البرامج المشتركة

تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي في مجالات الرياضة لذوي الإعاقة

أبرمت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مساء يوم الاثنين 22 / 3 / 2021 م، مذكرة تفاهم مع نادي الرياض الرياضي، تهدف إلى التعاون فيما بينهما لتبادل الخدمات المشتركة وتعزيز التواصل المجتمعي في مجالات الرياضة لذوي الإعاقة والتدريب.

وتفصيلاً، تسعى مذكرة التفاهم للمساهمة في رفع وتنويع نشاطات القطاع الثالث بما يتوافق مع رؤية 2030 لتنمية القدرات والطاقات الرياضية وصقل المواهب وتشجيعها على ممارسة الرياضة وتحسين الصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بالمجتمع.

ووقع الاتفاقية عن الجمعية الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن ناصر آل سعود، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن نادي الرياض بندر بن فهد بن مقيل، رئيس مجلس إدارة النادي.

يُذكر أن جمعية لأجلهم تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من حياة كريمة بتقديم برامج ومبادرات نوعية وجودة عالية وأسلوب متميز تكسبها ثقة المجتمع؛ وإيمانًا من نادي الرياض بأن العطاء ركيزة أساسية لنمو ورقي المجتمعات فقد تم توقيع مذكرة التفاهم لتكون مرجعًا للعمل المشترك بين الطرفين.

وأشار الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في ظل توجهات وزارة الرياضة الرامية إلى مواكبة رؤية المملكة 2030 وتعزيزًا لمبادرة جودة الحياة لذوي الإعاقة؛ ولضمان وجود مرافق رياضية موائمة لذوي الإعاقة لتحفيز طاقات الأجيال الرياضية الإبداعية منهم ؛ وتحرص الجمعية على تقديم الاستشارة الفنية للمرافق الرياضية لتكون جاذبة ومتوافقة مع المعايير القياسية والمواصفات التي أقرتها الدولة لتهيئة بيئة من دون عوائق ومناسبة لذوي الإعاقة.

ونوه الأمير فيصل بن عبدالرحمن، بالاهتمام الكبير والمثمر لهذه الاتفاقية وحرصها على نشر رياضة ذوي الإعاقة بالأندية الرياضية وتوفير بيئة تنافسية لها لتخريج أبطال وبطلات موهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية ويرفعون علم المملكة العربية السعودية وتعزيز مشاركتهم الرياضية في كل المحافل والمسابقات الإقليمية والعالمية.

ومن جهة أخرى، قال رئيس نادي الرياض إن تطوير المرافق الرياضية لتكون مهيأة لذوي الإعاقة من خلال الاستشارات الفنية المقدمة من جهة متخصصة مثل لأجلهم تمضي قدمًا في سبيل تنفيذ برامج وأنشطة وزارة الرياضة المنطلقة من رؤية 2030 فيما يخص جودة الحياة لذوي الإعاقة ومشاركتهم في المسابقات والألعاب المناسبة لهم لتكوين نواة منهم لبطولات رياضية مستقبلية.

وأوضح يوسف الحميد، الرئيس التنفيذي لنادي الرياض بدوره، أنه من المنتظر أن تكون تلك الخطوة محطة مهمة في مسيرة تشكيل فريق من الأشخاص ذوي الإعاقة تُسهم بتعزيز النجاحات التي يحققها الأجيال الصاعدة من ذوي الإعاقة في مختلف البطولات الرياضية الدولية والمحلية.

