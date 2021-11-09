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لأول مرة.. منتخب جامعة الملك سعود النسائي بطلًا لدوري الجامعات والكليات السعودية

"الشهراني" لـ"سبق": لدينا لاعبات على مستوى عالٍ

‬توّج منتخب جامعة الملك سعود النسائي بطلًا لأول دوري كرة قدم على مستوى الجامعات والكليات السعودية، وذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وتعدّ بطولة دوري كرة القدم النسائي أول بطولة كرة قدم صالات للطالبات في تاريخ السعودية، وهو ما حظيت به المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة ومنحتها سبل التمكين بحِزم التي شكّلت نقلة نوعية وغير مسبوقة عزز من دورها في مختلف الميادين، فأضحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية تباينت مجالاتها المختلفة.

"سبق" تواصلت مع عالية الشهراني مديرة منتخب جامعة الملك سعود، التي أكدت أنه انطلاقًا من رؤیة وزارة الریاضة بأن تخلق مجتمعًا ممارسًا للرياضة، وریاضة تنافسیة متمیزة وتحقیقًا لرسالتھا بتنظیم القطاع الریاضي والنھوض بمقوماته وتحقیق تمیز محلي وعالمي، تم خلق فرصة لطالبات جامعة الملك سعود، وعددھن ١٥ لاعبة لإبراز مواھبھن وشغفھن في ریاضة كرة القدم.

وأضافت: "توج منتخب جامعة الملك سعود بطلًا لأول دوري على مستوى جامعات وكلیات المملكة، حیث كانت المنافسة شدیدة وأظھر تطورًا كبیرًا في اھتمام الجامعات بتطویر الریاضة النسائیة، وأظھر الدوري قدرات اللاعبات ومھاراتھم التي نطمح بأن نواصل ھذا النجاح والوصول بمنتخبنا إلى أعلى المستویات بما یصب في مصلحة ھذا الوطن ورفعة اسم محلیًا وعالمیًا".

وقالت "الشهراني": "بعد أن كُلّلت جھود لاعبات منتخب جامعة الملك سعود بالنجاح بفضل استعدادھن الجید وقدراتھن حیث بذلن قصارى جھدھن في تنمیة المھارات مما ساعد في تحقیقھن لھذا اللقب، وعلى ضوء ذلك اتوجه بخالص شكري وتقدیري للاعبات والفریق المصاحب لھن على ما قدموه من جھود واضحة وفعالة ساعدت على تحقیق ھذا النجاح الاول من نوعه على مستوى المملكة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لأول مرة.. منتخب جامعة الملك سعود النسائي بطلًا لدوري الجامعات والكليات السعودية
سبق

‬توّج منتخب جامعة الملك سعود النسائي بطلًا لأول دوري كرة قدم على مستوى الجامعات والكليات السعودية، وذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وتعدّ بطولة دوري كرة القدم النسائي أول بطولة كرة قدم صالات للطالبات في تاريخ السعودية، وهو ما حظيت به المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة ومنحتها سبل التمكين بحِزم التي شكّلت نقلة نوعية وغير مسبوقة عزز من دورها في مختلف الميادين، فأضحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية تباينت مجالاتها المختلفة.

"سبق" تواصلت مع عالية الشهراني مديرة منتخب جامعة الملك سعود، التي أكدت أنه انطلاقًا من رؤیة وزارة الریاضة بأن تخلق مجتمعًا ممارسًا للرياضة، وریاضة تنافسیة متمیزة وتحقیقًا لرسالتھا بتنظیم القطاع الریاضي والنھوض بمقوماته وتحقیق تمیز محلي وعالمي، تم خلق فرصة لطالبات جامعة الملك سعود، وعددھن ١٥ لاعبة لإبراز مواھبھن وشغفھن في ریاضة كرة القدم.

وأضافت: "توج منتخب جامعة الملك سعود بطلًا لأول دوري على مستوى جامعات وكلیات المملكة، حیث كانت المنافسة شدیدة وأظھر تطورًا كبیرًا في اھتمام الجامعات بتطویر الریاضة النسائیة، وأظھر الدوري قدرات اللاعبات ومھاراتھم التي نطمح بأن نواصل ھذا النجاح والوصول بمنتخبنا إلى أعلى المستویات بما یصب في مصلحة ھذا الوطن ورفعة اسم محلیًا وعالمیًا".

وقالت "الشهراني": "بعد أن كُلّلت جھود لاعبات منتخب جامعة الملك سعود بالنجاح بفضل استعدادھن الجید وقدراتھن حیث بذلن قصارى جھدھن في تنمیة المھارات مما ساعد في تحقیقھن لھذا اللقب، وعلى ضوء ذلك اتوجه بخالص شكري وتقدیري للاعبات والفریق المصاحب لھن على ما قدموه من جھود واضحة وفعالة ساعدت على تحقیق ھذا النجاح الاول من نوعه على مستوى المملكة".

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
05:53 PM

لأول مرة.. منتخب جامعة الملك سعود النسائي بطلًا لدوري الجامعات والكليات السعودية

"الشهراني" لـ"سبق": لدينا لاعبات على مستوى عالٍ

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عبدالله السالم - الدمام
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1,424

‬توّج منتخب جامعة الملك سعود النسائي بطلًا لأول دوري كرة قدم على مستوى الجامعات والكليات السعودية، وذلك تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وتعدّ بطولة دوري كرة القدم النسائي أول بطولة كرة قدم صالات للطالبات في تاريخ السعودية، وهو ما حظيت به المرأة السعودية باهتمام ورعاية القيادة الحكيمة ومنحتها سبل التمكين بحِزم التي شكّلت نقلة نوعية وغير مسبوقة عزز من دورها في مختلف الميادين، فأضحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن ونمائه، وحققت نجاحات نوعية تباينت مجالاتها المختلفة.

"سبق" تواصلت مع عالية الشهراني مديرة منتخب جامعة الملك سعود، التي أكدت أنه انطلاقًا من رؤیة وزارة الریاضة بأن تخلق مجتمعًا ممارسًا للرياضة، وریاضة تنافسیة متمیزة وتحقیقًا لرسالتھا بتنظیم القطاع الریاضي والنھوض بمقوماته وتحقیق تمیز محلي وعالمي، تم خلق فرصة لطالبات جامعة الملك سعود، وعددھن ١٥ لاعبة لإبراز مواھبھن وشغفھن في ریاضة كرة القدم.

وأضافت: "توج منتخب جامعة الملك سعود بطلًا لأول دوري على مستوى جامعات وكلیات المملكة، حیث كانت المنافسة شدیدة وأظھر تطورًا كبیرًا في اھتمام الجامعات بتطویر الریاضة النسائیة، وأظھر الدوري قدرات اللاعبات ومھاراتھم التي نطمح بأن نواصل ھذا النجاح والوصول بمنتخبنا إلى أعلى المستویات بما یصب في مصلحة ھذا الوطن ورفعة اسم محلیًا وعالمیًا".

وقالت "الشهراني": "بعد أن كُلّلت جھود لاعبات منتخب جامعة الملك سعود بالنجاح بفضل استعدادھن الجید وقدراتھن حیث بذلن قصارى جھدھن في تنمیة المھارات مما ساعد في تحقیقھن لھذا اللقب، وعلى ضوء ذلك اتوجه بخالص شكري وتقدیري للاعبات والفریق المصاحب لھن على ما قدموه من جھود واضحة وفعالة ساعدت على تحقیق ھذا النجاح الاول من نوعه على مستوى المملكة".

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