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الشباب بوابة الفتح للعودة لسكة الانتصارات .. والإثارة تجمع الاتفاق وأبها

في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين، على أن تستكمل الجولة يومي ( الجمعة، السبت ).

في الدمام يستضيف الاتفاق في تمام الساعة 5:50م، نظيره أبها على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يحل الفتح ضيفاً على الشباب في تمام الساعة 6:10 م، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

الشباب أمام ضيفه الفتح عينه على النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في مطاردة الاتحاد على الصدارة، فيما يبحث الفتح عن الاقتراب أكثر من مناطق الدفء .

في اللقاء الآخر يشعل فارق النقاط الثلاث مواجهة الاتفاق وضيفه أبها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب بوابة الفتح للعودة لسكة الانتصارات .. والإثارة تجمع الاتفاق وأبها
سبق

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين، على أن تستكمل الجولة يومي ( الجمعة، السبت ).

في الدمام يستضيف الاتفاق في تمام الساعة 5:50م، نظيره أبها على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يحل الفتح ضيفاً على الشباب في تمام الساعة 6:10 م، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

الشباب أمام ضيفه الفتح عينه على النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في مطاردة الاتحاد على الصدارة، فيما يبحث الفتح عن الاقتراب أكثر من مناطق الدفء .

في اللقاء الآخر يشعل فارق النقاط الثلاث مواجهة الاتفاق وضيفه أبها.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
12:12 AM

الشباب بوابة الفتح للعودة لسكة الانتصارات .. والإثارة تجمع الاتفاق وأبها

في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين، على أن تستكمل الجولة يومي ( الجمعة، السبت ).

في الدمام يستضيف الاتفاق في تمام الساعة 5:50م، نظيره أبها على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما يحل الفتح ضيفاً على الشباب في تمام الساعة 6:10 م، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

الشباب أمام ضيفه الفتح عينه على النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في مطاردة الاتحاد على الصدارة، فيما يبحث الفتح عن الاقتراب أكثر من مناطق الدفء .

في اللقاء الآخر يشعل فارق النقاط الثلاث مواجهة الاتفاق وضيفه أبها.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,730
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