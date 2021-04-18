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هطولات وحبات بَرَد بهذه المناطق.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

فيما توقع "الوطني للأرصاد" أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح يثير غباراً وأتربة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال: "خلال 24 ساعة قادمة -إن شاء الله- من اليوم الأحد 1442/9/6هـ، حتى صباح الإثنين 1442/9/7هـ، أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ومرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها؛ تمتد إلى أجزاءٍ من أقصى جنوب منطقة الرياض وغربها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ونشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من وسط المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطولات وحبات بَرَد بهذه المناطق.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال: "خلال 24 ساعة قادمة -إن شاء الله- من اليوم الأحد 1442/9/6هـ، حتى صباح الإثنين 1442/9/7هـ، أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ومرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها؛ تمتد إلى أجزاءٍ من أقصى جنوب منطقة الرياض وغربها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ونشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من وسط المملكة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
12:29 PM

هطولات وحبات بَرَد بهذه المناطق.. "أجواء 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

فيما توقع "الوطني للأرصاد" أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح يثير غباراً وأتربة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني؛ هطولات متفرقة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال: "خلال 24 ساعة قادمة -إن شاء الله- من اليوم الأحد 1442/9/6هـ، حتى صباح الإثنين 1442/9/7هـ، أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة لغزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ومرتفعات الباحة وعسير وجازان وشرقها؛ تمتد إلى أجزاءٍ من أقصى جنوب منطقة الرياض وغربها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، ونشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من وسط المملكة.

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