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المالية تُعلن إقفال طرح نوفمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.415 مليار ريال سعودي

أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر نوفمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.415 مليار ريال سعودي.

وقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 1.285 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.415 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025 ميلادي، وتبلغ الشريحة الثانية 50 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.678 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2028 ميلادي؛ فيما تبلغ الشريحة الثالثة 80 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.091 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2031 ميلادي.

وزارة المالية شهر نوفمبر صكوك المملكة بالريال السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المالية تُعلن إقفال طرح نوفمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي
سبق

أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر نوفمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.415 مليار ريال سعودي.

وقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 1.285 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.415 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025 ميلادي، وتبلغ الشريحة الثانية 50 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.678 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2028 ميلادي؛ فيما تبلغ الشريحة الثالثة 80 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.091 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2031 ميلادي.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
11:44 AM

المالية تُعلن إقفال طرح نوفمبر من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي

تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.415 مليار ريال سعودي

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
2,054

أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر نوفمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.415 مليار ريال سعودي.

وقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 1.285 مليار ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.415 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025 ميلادي، وتبلغ الشريحة الثانية 50 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.678 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2028 ميلادي؛ فيما تبلغ الشريحة الثالثة 80 مليون ريال؛ ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.091 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2031 ميلادي.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,638
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