"العقاري": تسجيل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر لا يؤثر في "قوائم الانتظار"

"العصيمي" لـ"سبق": لا شكل من أشكال التأثير ما لم يكن لديه صك تملك مسكن

أكد الصندوق العقاري، أن تسجيل فاتورة عداد الكهرباء لتصبح باسم المستأجر ونقل المديونيات عليه حتى بعد خروجه من الوحدة عبر الخدمة التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء العام الماضي، لا يؤثر على الاستحقاق في قوائم الانتظار بالصندوق.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي لـ"سبق"، إن نقل الفاتورة باسم المستفيد الأخير "المستأجر" لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على استحقاقه في قوائم الانتظار إذا لم يكن لديه صك تملك مسكن.

وكانت وزارة الإسكان قد بينت في وقت سابق، أن وجود عداد كهرباء باسم المستفيد أو أحد التابعين من أفراد الأسرة المرفقين بالطلب سيمنع الاستحقاق إن لم يتم نقله.

وأتاحت "الإسكان" أيضاً الفرصة لمن يمتلك مسكنًا غير مؤهل عليه عداد كهرباء باسمه بإرفاق ما يثبت ذلك ليتم تأهيله واستحقاقه بعد الرفع باعتراض من خلال بوابة "الإسكان".

وتعطي خدمة "حسابي" التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء، بعد تفعيلها، صاحب الحساب الحق في نقل حسابه معه في حال انتقل من سكن إلى آخر، سواء كان مستأجراً أو مالكاً، كما تتيح له حق تعطيل الحساب أو الإلغاء النهائي عند الرغبة في وقف الخدمة لأي سبب، على ألا تتعدى فترة بدء تفعيل الحساب أو تعطيله أو الإلغاء النهائي للحساب بعد التحديث، خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب.