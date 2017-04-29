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الإمارات تسجل 1,961 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

الإجمالي 518,262 إصابة.. والعدد الكلي للوفيات 1,584

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 518,262 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,584 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,803 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 498,943 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1,961 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 518,262 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,584 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,803 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 498,943 حالة.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
02:24 PM

الإمارات تسجل 1,961 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

الإجمالي 518,262 إصابة.. والعدد الكلي للوفيات 1,584

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 518,262 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,584 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,803 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 498,943 حالة.

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