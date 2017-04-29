وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 518,262 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,584 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,803 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 498,943 حالة.

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.

الإمارات تسجل 1,961 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-29 سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات. وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 518,262 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,584 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,803 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 498,943 حالة.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 02:24 PM

الإمارات تسجل 1,961 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات الإجمالي 518,262 إصابة.. والعدد الكلي للوفيات 1,584





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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1,961 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 518,262 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,584 وفاة، مشيرة إلى شفاء 1,803 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 498,943 حالة.