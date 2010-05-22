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أمين الرياض يوجِّه رؤساء 16 بلدية فرعية بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية

تعزيزًا للدور المحوري للبلديات في الارتقاء بجودة الخدمات

وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، رؤساء 16 بلدية فرعية في العاصمة بتنفيذ جولات أسبوعية ميدانية ضمن نطاقهم الإشرافي، تعزيزًا للدور المحوري للبلديات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الرياض في ضوء رؤية السعودية 2030.

وتهدف جولات رؤساء البلديات الأسبوعية إلى معرفة احتياجات السكان، والعمل على تحقيق تطلعاتهم، ومعالجة ملاحظاتهم، إضافة إلى تحديد فرص التحسين والتطوير داخل الأحياء السكنية، وتفقُّد سير العمل في المشاريع الخدمية ضمن نطاق مدينة الرياض.

ووفقًا لتوجيه أمير الرياض، سيرفع رؤساء البلديات الفرعية تقارير شهرية، تتضمن نتائج جولاتهم الميدانية، التي ستسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة للارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين مشهدها الحضري، وضمان إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

ويأتي توجيه أمين منطقة الرياض متماشيًا مع الجهود التي تبذلها الأمانة لتحسين البيئة العمرانية في العاصمة، وأنسنة أحيائها السكنية؛ لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي من خلال تحقيق مستهدفاتها الطموحة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين الرياض يوجِّه رؤساء 16 بلدية فرعية بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية
سبق

وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، رؤساء 16 بلدية فرعية في العاصمة بتنفيذ جولات أسبوعية ميدانية ضمن نطاقهم الإشرافي، تعزيزًا للدور المحوري للبلديات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الرياض في ضوء رؤية السعودية 2030.

وتهدف جولات رؤساء البلديات الأسبوعية إلى معرفة احتياجات السكان، والعمل على تحقيق تطلعاتهم، ومعالجة ملاحظاتهم، إضافة إلى تحديد فرص التحسين والتطوير داخل الأحياء السكنية، وتفقُّد سير العمل في المشاريع الخدمية ضمن نطاق مدينة الرياض.

ووفقًا لتوجيه أمير الرياض، سيرفع رؤساء البلديات الفرعية تقارير شهرية، تتضمن نتائج جولاتهم الميدانية، التي ستسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة للارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين مشهدها الحضري، وضمان إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

ويأتي توجيه أمين منطقة الرياض متماشيًا مع الجهود التي تبذلها الأمانة لتحسين البيئة العمرانية في العاصمة، وأنسنة أحيائها السكنية؛ لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي من خلال تحقيق مستهدفاتها الطموحة.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
09:34 PM

أمين الرياض يوجِّه رؤساء 16 بلدية فرعية بتنفيذ جولات ميدانية أسبوعية

تعزيزًا للدور المحوري للبلديات في الارتقاء بجودة الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، رؤساء 16 بلدية فرعية في العاصمة بتنفيذ جولات أسبوعية ميدانية ضمن نطاقهم الإشرافي، تعزيزًا للدور المحوري للبلديات في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الرياض في ضوء رؤية السعودية 2030.

وتهدف جولات رؤساء البلديات الأسبوعية إلى معرفة احتياجات السكان، والعمل على تحقيق تطلعاتهم، ومعالجة ملاحظاتهم، إضافة إلى تحديد فرص التحسين والتطوير داخل الأحياء السكنية، وتفقُّد سير العمل في المشاريع الخدمية ضمن نطاق مدينة الرياض.

ووفقًا لتوجيه أمير الرياض، سيرفع رؤساء البلديات الفرعية تقارير شهرية، تتضمن نتائج جولاتهم الميدانية، التي ستسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة للارتقاء بجودة الحياة في العاصمة، وتحسين مشهدها الحضري، وضمان إنجاز المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

ويأتي توجيه أمين منطقة الرياض متماشيًا مع الجهود التي تبذلها الأمانة لتحسين البيئة العمرانية في العاصمة، وأنسنة أحيائها السكنية؛ لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي من خلال تحقيق مستهدفاتها الطموحة.

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