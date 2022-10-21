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هطلت بغزارة.. تصوير جوي لأمطار مركز سبت الجارة

حسَّنت الأجواء وجذبت الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

وثَّق المصوِّر مفلح الحارثي أمطار وسيول مركز سبت الجارة شرق القنفذة، التي شهدها مساء أمس بغزارة.

والتقط المصوِّر مشاهد لجريان السيول بوادي الجارة وقنونا واسبطا التابعة لسبت الجارة، وجميع هذه الأودية تصب في البحر بعد التقائها قبل ذلك.

الجدير بالذكر أن مركز سبت الجارة وخميس حرب شرق القنفذة من أكثر المراكز التي شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حسب محطات الرصد الهيدروجيني بوزارة البيئة والمياه والزراعة التي سجَّلت أعلى كمية هطول مطري بشرق القنفذة الأسبوع الماضي.

وقد أسهمت غزارة الأمطار في سرعة تحسين أجواء المنطقة، وجذب الزوار، وخصوصًا في عطلة نهاية الأسبوع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطلت بغزارة.. تصوير جوي لأمطار مركز سبت الجارة
سبق

وثَّق المصوِّر مفلح الحارثي أمطار وسيول مركز سبت الجارة شرق القنفذة، التي شهدها مساء أمس بغزارة.

والتقط المصوِّر مشاهد لجريان السيول بوادي الجارة وقنونا واسبطا التابعة لسبت الجارة، وجميع هذه الأودية تصب في البحر بعد التقائها قبل ذلك.

الجدير بالذكر أن مركز سبت الجارة وخميس حرب شرق القنفذة من أكثر المراكز التي شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حسب محطات الرصد الهيدروجيني بوزارة البيئة والمياه والزراعة التي سجَّلت أعلى كمية هطول مطري بشرق القنفذة الأسبوع الماضي.

وقد أسهمت غزارة الأمطار في سرعة تحسين أجواء المنطقة، وجذب الزوار، وخصوصًا في عطلة نهاية الأسبوع.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
12:35 AM

هطلت بغزارة.. تصوير جوي لأمطار مركز سبت الجارة

حسَّنت الأجواء وجذبت الزوار في عطلة نهاية الأسبوع

A A A
حسن العيسي - القنفذة
4
3,324

وثَّق المصوِّر مفلح الحارثي أمطار وسيول مركز سبت الجارة شرق القنفذة، التي شهدها مساء أمس بغزارة.

والتقط المصوِّر مشاهد لجريان السيول بوادي الجارة وقنونا واسبطا التابعة لسبت الجارة، وجميع هذه الأودية تصب في البحر بعد التقائها قبل ذلك.

الجدير بالذكر أن مركز سبت الجارة وخميس حرب شرق القنفذة من أكثر المراكز التي شهدت هطول أمطار غزيرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حسب محطات الرصد الهيدروجيني بوزارة البيئة والمياه والزراعة التي سجَّلت أعلى كمية هطول مطري بشرق القنفذة الأسبوع الماضي.

وقد أسهمت غزارة الأمطار في سرعة تحسين أجواء المنطقة، وجذب الزوار، وخصوصًا في عطلة نهاية الأسبوع.

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