ذهبية وفضية وبرونزية حصيلة العدائيين السعوديين في بطولة غرب آسيا

القحطاني والشمري توجا الأبطال

أحرز العداء السعودي عنبر الزهراني ذهبية سباق 400 متر لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى للناشئين بزمن 49:26 ثانية، المقامة حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما نال زميله عبدالرحمن الشهراني فضية السباق بزمن 49:65 ثانية. وذلك في ثالث أيام البطولة.

كما فاز العداء السعودي راكان الخيبري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 1500م.

يُشار إلى أن رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني ورئيس الوفد السعودي ماجد الشمري هما من توجا العداء عنبر الزهراني الفائز بذهبية سباق 400م ، وزميله عبدالرحمن الشهراني الذي نال فضية السباق.