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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية .. تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنوّرة ومحافظات: ينبع والحناكية والعلا والمهد وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

الأرصاد رياح نشطة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنوّرة ومحافظات: ينبع والحناكية والعلا والمهد وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
08:14 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية .. تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنوّرة ومحافظات: ينبع والحناكية والعلا والمهد وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم.

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