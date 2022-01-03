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مستشار تربوي لـ"سبق": التعليم "عن بُعد" الحل الأمثل للحد من ارتفاع حالات "كورونا"

المدارس تعد من أكبر الأماكن التي تشهد تجمعًا بشريًا ما يؤكد أهمية الاحترازات

يرى المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس أن عودة نظام التعليم عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية هو الحل الأمثل للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المستشار الدهاس لـ"سبق": نجحت المملكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا منذ ظهور أولى الإصابات والتي سجلت في الثاني من شهر مارس لعام ٢٠١٩ - بفضل الله - ثم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الكبيرة التي قامت بها الجهات المعنية، ما حدّ من تفشي الفيروس في كل مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث سجلت المملكة حالات متدنية في الإصابات.

وأضاف: الموجة الجديدة للفيروس والتي تزامنت مع دخول فصل الشتاء لهذا العام قد تسببت في ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ بالمملكة خلال الأسابيع الماضية.

وتابع: أن المدارس تعد من أكبر الأماكن التي تشهد تجمعًا بشريًا ما يتطلب معه أن يكون هناك إجراءات احترازية، منها أن يحول نظام التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي على أقل تقدير حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي وذلك عقب نهاية إجازة منتصف الفصل الثاني والتي ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس القادم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشار تربوي لـ"سبق": التعليم "عن بُعد" الحل الأمثل للحد من ارتفاع حالات "كورونا"
سبق

يرى المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس أن عودة نظام التعليم عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية هو الحل الأمثل للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المستشار الدهاس لـ"سبق": نجحت المملكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا منذ ظهور أولى الإصابات والتي سجلت في الثاني من شهر مارس لعام ٢٠١٩ - بفضل الله - ثم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الكبيرة التي قامت بها الجهات المعنية، ما حدّ من تفشي الفيروس في كل مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث سجلت المملكة حالات متدنية في الإصابات.

وأضاف: الموجة الجديدة للفيروس والتي تزامنت مع دخول فصل الشتاء لهذا العام قد تسببت في ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ بالمملكة خلال الأسابيع الماضية.

وتابع: أن المدارس تعد من أكبر الأماكن التي تشهد تجمعًا بشريًا ما يتطلب معه أن يكون هناك إجراءات احترازية، منها أن يحول نظام التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي على أقل تقدير حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي وذلك عقب نهاية إجازة منتصف الفصل الثاني والتي ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس القادم.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
12:48 AM

مستشار تربوي لـ"سبق": التعليم "عن بُعد" الحل الأمثل للحد من ارتفاع حالات "كورونا"

المدارس تعد من أكبر الأماكن التي تشهد تجمعًا بشريًا ما يؤكد أهمية الاحترازات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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يرى المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس أن عودة نظام التعليم عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية هو الحل الأمثل للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المستشار الدهاس لـ"سبق": نجحت المملكة في التصدي لجائحة فيروس كورونا منذ ظهور أولى الإصابات والتي سجلت في الثاني من شهر مارس لعام ٢٠١٩ - بفضل الله - ثم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الكبيرة التي قامت بها الجهات المعنية، ما حدّ من تفشي الفيروس في كل مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث سجلت المملكة حالات متدنية في الإصابات.

وأضاف: الموجة الجديدة للفيروس والتي تزامنت مع دخول فصل الشتاء لهذا العام قد تسببت في ارتفاع الإصابات بشكل ملحوظ بالمملكة خلال الأسابيع الماضية.

وتابع: أن المدارس تعد من أكبر الأماكن التي تشهد تجمعًا بشريًا ما يتطلب معه أن يكون هناك إجراءات احترازية، منها أن يحول نظام التعليم في المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي على أقل تقدير حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني الحالي وذلك عقب نهاية إجازة منتصف الفصل الثاني والتي ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس القادم.

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