"الإرياني": تعزيزات جبهة مأرب بوحدات نوعية كفيلة بكسر المشروع الإيراني

قال إن ساعة الخلاص من الحوثي اقتربت.. والأيام القادمة مليئة بالمفاجآت الموجعة لهم

أكد وزير الإعلام اليمني "معمر الإرياني" تعزيز جبهات محافظة مأرب بوحدات نوعية بعد الاستنزاف الذي تعرضت له ميليشيا الحوثي الإرهابية في المعارك الدائرة خلال الأشهر الماضية، الكفيل بتغيير موازين المعركة لصالح أبطال الجيش والمقاومة والقبائل، وكسر المشروع الإيراني والانتفاشة الحوثية، وتحويل مسار العمليات العسكرية.

وتفصيلاً، قال الإرياني في تغريدات عدة على "تويتر": إن وصول "كتيبة شهداء مأرب" المدربة تدريبًا عاليًا، والمجهزة بالأسلحة والعتاد العسكري، إلى مدينة مأرب الصامدة؛ للانخراط في جبهات القتال لجانب الجيش الوطني والمقاومة، يأتي في ظل استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وتصاعد هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية والمدنيين.

وأوضح أن الكتيبة هي إحدى كتائب ألوية قوات اليمن التي عملت الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع، بتوجيه وإشراف من القيادة العسكرية العليا ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، على تشكيلها وهيكلتها وتنظيمها ضمن القوات العسكرية، بدعم تدريبي ولوجستي من قيادة التحالف بقيادة الأشقاء في السعودية، وستصل المزيد من التعزيزات.

وثمَّن "الإرياني" الدعم المتواصل واللامحدود الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

واختتم: نُطمئن أبناء شعبنا اليمني الصامد والصابر بأن ساعة الخلاص من ميليشيا الحوثي قد اقتربت، وأن الأيام القادمة حبلى بالتطورات والمفاجآت الموجعة لأذيال طهران.