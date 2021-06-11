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"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1262 خلال الـ24 ساعة الماضية

مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية

تصل به لقرية العويلة غرب المحافظة عبر فريق و3 عيادات مجهزة

قام مركز لقاح كورونا بمحافظة رنية، بمبادرة إيصال اللقاح لقرية العويلة غرب محافظة رنية؛ وذلك بتجهيز فريق طبي وإداري متخصص يعمل بـ3 عيادات مجهزة لتخزين وإيصال واستقبال وإعطاء اللقاح لكل المستفيدين الذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 200 مستفيد ومستفيدة؛ ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الحملة نظراً لبُعد المسافة بين مركز اللقاح الواقع بمستشفى رنية ومركز العويلة الذي يبعد أكثر من 80 كم عن المركز، ولازدياد أعداد المقبلين على أخذ اللقاح في المحافظة، ولتوسعة مساحة العمل، وزيادة حجم استيعاب الراغبين لأخذ اللقاح يومياً، وبالتالي تسهيل وتسريع تكوين المناعة المجتمعية.

يُذكر أن وزارة الصحة تستهدف حالياً من هم فوق 60 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة لأخذ اللقاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية
سبق

قام مركز لقاح كورونا بمحافظة رنية، بمبادرة إيصال اللقاح لقرية العويلة غرب محافظة رنية؛ وذلك بتجهيز فريق طبي وإداري متخصص يعمل بـ3 عيادات مجهزة لتخزين وإيصال واستقبال وإعطاء اللقاح لكل المستفيدين الذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 200 مستفيد ومستفيدة؛ ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الحملة نظراً لبُعد المسافة بين مركز اللقاح الواقع بمستشفى رنية ومركز العويلة الذي يبعد أكثر من 80 كم عن المركز، ولازدياد أعداد المقبلين على أخذ اللقاح في المحافظة، ولتوسعة مساحة العمل، وزيادة حجم استيعاب الراغبين لأخذ اللقاح يومياً، وبالتالي تسهيل وتسريع تكوين المناعة المجتمعية.

يُذكر أن وزارة الصحة تستهدف حالياً من هم فوق 60 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة لأخذ اللقاح.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
05:03 PM

مبادرة لتسهيل حصول من هم فوق 60 عاماً على اللقاح في رنية

تصل به لقرية العويلة غرب المحافظة عبر فريق و3 عيادات مجهزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - رنية
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قام مركز لقاح كورونا بمحافظة رنية، بمبادرة إيصال اللقاح لقرية العويلة غرب محافظة رنية؛ وذلك بتجهيز فريق طبي وإداري متخصص يعمل بـ3 عيادات مجهزة لتخزين وإيصال واستقبال وإعطاء اللقاح لكل المستفيدين الذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 200 مستفيد ومستفيدة؛ ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الحملة نظراً لبُعد المسافة بين مركز اللقاح الواقع بمستشفى رنية ومركز العويلة الذي يبعد أكثر من 80 كم عن المركز، ولازدياد أعداد المقبلين على أخذ اللقاح في المحافظة، ولتوسعة مساحة العمل، وزيادة حجم استيعاب الراغبين لأخذ اللقاح يومياً، وبالتالي تسهيل وتسريع تكوين المناعة المجتمعية.

يُذكر أن وزارة الصحة تستهدف حالياً من هم فوق 60 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة لأخذ اللقاح.

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