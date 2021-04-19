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"شؤون الحرمين" تُطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاج إليه المسلم في رمضان

إمساكية وأحاديث وفضائل وأحكام ودروس المسجد الحرام وأيضاً مصحف كامل

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي، أمس، منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاج إليه المسلم في موسم رمضان.

وتضمّنت المنصة عديداً من الموضوعات، منها: إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين، ويكون تحميل المنصة على الرابط: ‏https://2u.pw/PcCe0، وجُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاج إليه المستفيد في رمضان.

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"شؤون الحرمين" تُطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاج إليه المسلم في رمضان
سبق

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي، أمس، منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاج إليه المسلم في موسم رمضان.

وتضمّنت المنصة عديداً من الموضوعات، منها: إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين، ويكون تحميل المنصة على الرابط: ‏https://2u.pw/PcCe0، وجُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاج إليه المستفيد في رمضان.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
11:37 AM

"شؤون الحرمين" تُطلق منصة تفاعلية تضم جميع ما يحتاج إليه المسلم في رمضان

إمساكية وأحاديث وفضائل وأحكام ودروس المسجد الحرام وأيضاً مصحف كامل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي، أمس، منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاج إليه المسلم في موسم رمضان.

وتضمّنت المنصة عديداً من الموضوعات، منها: إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين، ويكون تحميل المنصة على الرابط: ‏https://2u.pw/PcCe0، وجُمع فيها كل الإنتاج الذي يحتاج إليه المستفيد في رمضان.

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