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تطبيق قرار رفع أجور السعوديين بالقطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال.. الأحد

يبدأ من الأحد المقبل تطبيق قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال لاحتسابه كعامل في نطاقات التوطين بالمنشآت.

وتضمن القرار الصادر قبل خمسة أشهر تقريبًا، عدم احتساب من تقل رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين، ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل.

ويطبق القرار بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره في 18 / 11 / 2020 وتنتهي الفترة المحددة يوم الأحد المقبل.

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تطبيق قرار رفع أجور السعوديين بالقطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال.. الأحد
سبق

يبدأ من الأحد المقبل تطبيق قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال لاحتسابه كعامل في نطاقات التوطين بالمنشآت.

وتضمن القرار الصادر قبل خمسة أشهر تقريبًا، عدم احتساب من تقل رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين، ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل.

ويطبق القرار بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره في 18 / 11 / 2020 وتنتهي الفترة المحددة يوم الأحد المقبل.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
01:37 AM

تطبيق قرار رفع أجور السعوديين بالقطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال.. الأحد

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محمد المواسي - الرياض
7
4,206

يبدأ من الأحد المقبل تطبيق قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال لاحتسابه كعامل في نطاقات التوطين بالمنشآت.

وتضمن القرار الصادر قبل خمسة أشهر تقريبًا، عدم احتساب من تقل رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين، ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل.

ويطبق القرار بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره في 18 / 11 / 2020 وتنتهي الفترة المحددة يوم الأحد المقبل.

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