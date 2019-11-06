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أتربة على المدينة وأمطار في الباحة .. و"الأرصاد" تنبّه

الدفاع المدني دعا إلى اتباع الإرشادات والحيطة والحذر

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنوّرة, ومحافظات: الحناكية والعُلا والمهد وخيبر؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

أتربة المدينة المنورة أمطار الباحة حالة الطقس الأرصاد الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أتربة على المدينة وأمطار في الباحة .. و"الأرصاد" تنبّه
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنوّرة, ومحافظات: الحناكية والعُلا والمهد وخيبر؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
08:46 AM

أتربة على المدينة وأمطار في الباحة .. و"الأرصاد" تنبّه

الدفاع المدني دعا إلى اتباع الإرشادات والحيطة والحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنوّرة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة علي المدينة المنوّرة, ومحافظات: الحناكية والعُلا والمهد وخيبر؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات: الحجرة, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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