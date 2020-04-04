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"الصحة" تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وعدد المتعافين يرتفع إلى 420

"الصحة" تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وعدد المتعافين يرتفع إلى 420

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 04 أبريل 2020، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2179 حالة حتى الآن.
وكشف العبدالعالي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 420 حالة، بعد تسجيل 69 حالة تعافي جديدة ولله الحمد، فيما بين أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 29 حالة.

وقال متحدث الوزارة: إجمالي حالات المملكة 2179 حالة، منها 1730 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، معظمها حالات مستقرة، وبعضها مازال تحت العناية المركزة، ولا نريد أن تحدث تفشيات بسبب تجاوزات بعض المخالفين، وموقع المملكة في إحصائيات عدد المصابين يدل على أن القرارات تُؤتي ثمارها.

وتابع: نلاحظ منذ بداية ظهور فيروس #كورونا وجود رسائل إعلانية عن وجود علاج، وهناك فرق بين وجود فكرة فقط وبين وجود علاج فعّال.

وحول المتوفين بالفيروس قال متحدث "الصحة": المتوفى بفيروسات تنتقل عن طريق الرذاذ والتنفس، نصَّت الأنظمة على إكرامه منذ لحظة وفاته حتى دفنه، وعملية التغسيل تكون من قبل مدربين ومختصين ومؤهلين، وهدف التغسيل إزالة السوائل لعدم انتقال العدوى، والتخلص من كل ما يتبقى بطريقة آمنة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وعدد المتعافين يرتفع إلى 420
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 04 أبريل 2020، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2179 حالة حتى الآن.
وكشف العبدالعالي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 420 حالة، بعد تسجيل 69 حالة تعافي جديدة ولله الحمد، فيما بين أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 29 حالة.

وقال متحدث الوزارة: إجمالي حالات المملكة 2179 حالة، منها 1730 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، معظمها حالات مستقرة، وبعضها مازال تحت العناية المركزة، ولا نريد أن تحدث تفشيات بسبب تجاوزات بعض المخالفين، وموقع المملكة في إحصائيات عدد المصابين يدل على أن القرارات تُؤتي ثمارها.

وتابع: نلاحظ منذ بداية ظهور فيروس #كورونا وجود رسائل إعلانية عن وجود علاج، وهناك فرق بين وجود فكرة فقط وبين وجود علاج فعّال.

وحول المتوفين بالفيروس قال متحدث "الصحة": المتوفى بفيروسات تنتقل عن طريق الرذاذ والتنفس، نصَّت الأنظمة على إكرامه منذ لحظة وفاته حتى دفنه، وعملية التغسيل تكون من قبل مدربين ومختصين ومؤهلين، وهدف التغسيل إزالة السوائل لعدم انتقال العدوى، والتخلص من كل ما يتبقى بطريقة آمنة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
03:38 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
05:10 PM

"الصحة" تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وعدد المتعافين يرتفع إلى 420

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
49
96,906

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 04 أبريل 2020، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2179 حالة حتى الآن.
وكشف العبدالعالي عن ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 420 حالة، بعد تسجيل 69 حالة تعافي جديدة ولله الحمد، فيما بين أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 29 حالة.

وقال متحدث الوزارة: إجمالي حالات المملكة 2179 حالة، منها 1730 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، معظمها حالات مستقرة، وبعضها مازال تحت العناية المركزة، ولا نريد أن تحدث تفشيات بسبب تجاوزات بعض المخالفين، وموقع المملكة في إحصائيات عدد المصابين يدل على أن القرارات تُؤتي ثمارها.

وتابع: نلاحظ منذ بداية ظهور فيروس #كورونا وجود رسائل إعلانية عن وجود علاج، وهناك فرق بين وجود فكرة فقط وبين وجود علاج فعّال.

وحول المتوفين بالفيروس قال متحدث "الصحة": المتوفى بفيروسات تنتقل عن طريق الرذاذ والتنفس، نصَّت الأنظمة على إكرامه منذ لحظة وفاته حتى دفنه، وعملية التغسيل تكون من قبل مدربين ومختصين ومؤهلين، وهدف التغسيل إزالة السوائل لعدم انتقال العدوى، والتخلص من كل ما يتبقى بطريقة آمنة.

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