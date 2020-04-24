سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.08%
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 بنسًا أو بما يعادل نسبة 1.08% ليبلغ 21.56 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.36 بنسًا أو بما يعادل نسبة 2.18% ليصل إلى 16.86 دولارًا أمريكيًّا.
النفط
أسعار النفط
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.08%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-24
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 بنسًا أو بما يعادل نسبة 1.08% ليبلغ 21.56 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.36 بنسًا أو بما يعادل نسبة 2.18% ليصل إلى 16.86 دولارًا أمريكيًّا.
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:08 PM
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع بنسبة 1.08%
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 0.23 بنسًا أو بما يعادل نسبة 1.08% ليبلغ 21.56 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بمقدار 0.36 بنسًا أو بما يعادل نسبة 2.18% ليصل إلى 16.86 دولارًا أمريكيًّا.