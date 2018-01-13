الكويت .. تنكيس الأعلام وتعطيل الدوائر الحكومية حداداً على وفاة السلطان قابوس

لمدة 3 أيام .. و"صباح الأحمد" عزّى السلطان هيثم بن طارق والشعب العُماني

أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس.

وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد؛ ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد؛ سلطان عُمان الشقيقة، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب الكويتي، عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي وصادق المواساة لجلالته وللأسرة الكريمة وللشعب العُماني الشقيق بوفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- جلالة السلطان قابوس بن سعيد؛ رحمه الله تعالى وطيّب ثراه.

وأشار الشيخ صباح الأحمد؛ وفق ما نقلته صحيفة "الرأي"، إلى أنه فقد أخاً عزيزاً ورفيق درب تربطه بجلالته علاقة شخصية مميزة سادها الود والمحبة وتقاسم معه الأعباء والمسؤوليات، مؤكداً أن العالم فقد برحيله أحد رجالاته العظام، كما فقدت سلطنة عُمان والأسرة الخليجية والأمتان العربية والاسلامية قائداً حكيماً كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وأشاد بما حقّقته سلطنة عُمان الشقيقة في عهده الميمون من نهضة شاملة وتطور كبير شمل مختلف الميادين جعلها في مصاف الدول، مستذكراً مواقفه -رحمه الله- الخالدة تجاه الكويت وقضاياها العادلة إبّان الاحتلال العراقي والرعاية الكريمة للمواطنين الكويتيين الموجودين على أرض السلطنة فترة الاحتلال، وإسهامات البلد الشقيق في عملية تحرير الكويت التي ستظل دائماً ماثلة في ذاكرة أهل الكويت، مبتهلاً إلى المولى -جلّ وعلا- أن يتغمد أخاه جلالة السلطان قابوس بن سعيد؛ بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم جلالته والأسرة الكريمة والشعب العُماني الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوفق جلالته ويسدّد خُطاه لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي يشهدها البلد الشقيق ويديم على جلالته موفور الصحة والعافية.