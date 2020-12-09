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هولندا تمدّد قيود كورونا مع ازدياد الإصابات

وصل عدد الحالات في البلاد إلى 570437


سبق – الرياض

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، يوم الثلاثاء، أن القيود الاجتماعية في هولندا ستمدّد حتى عطلة نهاية العام بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

جاء هذا الإعلان بعد أن أظهرت الأرقام أن معدلات الإصابة على أساس أسبوعي ارتفعت للمرة الأولى منذ أكتوبر.

ووصل عدد إصابات كورونا في هولندا، إلى 570437، فيما بلغ عدد الوفيات 9775، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص في متابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

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هولندا تمدّد قيود كورونا مع ازدياد الإصابات
سبق


سبق – الرياض

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، يوم الثلاثاء، أن القيود الاجتماعية في هولندا ستمدّد حتى عطلة نهاية العام بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

جاء هذا الإعلان بعد أن أظهرت الأرقام أن معدلات الإصابة على أساس أسبوعي ارتفعت للمرة الأولى منذ أكتوبر.

ووصل عدد إصابات كورونا في هولندا، إلى 570437، فيما بلغ عدد الوفيات 9775، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص في متابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
08:51 AM

هولندا تمدّد قيود كورونا مع ازدياد الإصابات

وصل عدد الحالات في البلاد إلى 570437

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق – الرياض

أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، يوم الثلاثاء، أن القيود الاجتماعية في هولندا ستمدّد حتى عطلة نهاية العام بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

جاء هذا الإعلان بعد أن أظهرت الأرقام أن معدلات الإصابة على أساس أسبوعي ارتفعت للمرة الأولى منذ أكتوبر.

ووصل عدد إصابات كورونا في هولندا، إلى 570437، فيما بلغ عدد الوفيات 9775، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص في متابعة إحصائيات كورونا حول العالم.

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