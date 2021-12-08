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شرطة المدينة تطيح بـ 3 مقيمين لتحويل أموال خارج المملكة بطرق غير مشروعة

عثر بحوزتهم على مبلغ 698,900 ريال.. واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، الثلاثاء، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسنغالية والغامبية، لجمعهم الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وتفصيلاً، أوضح متحدث الشرطة أنه عثر بحوزتهم على مبلغ (698,900) ريال مجهولة المصدر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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شرطة المدينة تطيح بـ 3 مقيمين لتحويل أموال خارج المملكة بطرق غير مشروعة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، الثلاثاء، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسنغالية والغامبية، لجمعهم الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وتفصيلاً، أوضح متحدث الشرطة أنه عثر بحوزتهم على مبلغ (698,900) ريال مجهولة المصدر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
12:53 AM

شرطة المدينة تطيح بـ 3 مقيمين لتحويل أموال خارج المملكة بطرق غير مشروعة

عثر بحوزتهم على مبلغ 698,900 ريال.. واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، الثلاثاء، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (3) مقيمين من الجنسيات اليمنية والسنغالية والغامبية، لجمعهم الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وتفصيلاً، أوضح متحدث الشرطة أنه عثر بحوزتهم على مبلغ (698,900) ريال مجهولة المصدر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

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