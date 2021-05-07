هدية الصين المرعبة للأرض.. شاهد صاروخها التائه لحظة بلحظة

"الآن فوق المحيط.. يتجه إلى أمريكا الشمالية.. لا إلى الجنوبية"

ترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق "لونغ مارش 5 بي"، الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها "عودته اللاطوعية" إلى الأرض.

وكان الصاروخ الصيني "لونغ مارتش 5" قد أرسل إلى الفضاء، ولكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

وتتابع الأقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ الخارج عن السيطرة حول العالم. وفي التالي، رصد مباشر لمسار الصاروخ، وفق صفحة موقع "سكاي روبوت".

ويتم على مدار الساعة بث مباشر يتتبع لحظة بلحظة مسار الصاروخ، ويمكن متابعته عبر رابط على موقع "يو تيوب".

كما رصد موقع "سكاي نيوز عربية"، آخر أخبار الصاروخ وتوقعات بمناطق سقوطه من المواقع الإخبارية حول العالم، وهي كالآتي:

* توقعت منظمة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأميركية، أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

* تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن "أيروسبيس كوربوريشن"، أشار إلى أن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض السبت.

* وكالة الفضاء الروسية أعلنت الخميس أنها تراقب عن كثب التحركات غير المنضبطة للصاروخ، في محاولة للتنبؤ بمكان سقوطه.

* أشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو.

* قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

* وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قال: "في الوقت الراهن، ليست لدينا خطط لتدمير الصاروخ".

* قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحافيين إن "احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا".

من شبه المستحيل توقع مكان سقوطه

وكانت الصين أطلقت قبل أيام أول مكونات محطتها الفضائية (سي إس إس) بصاروخ "لونغ مارش 5 بي"، وسيهبط جسم هذا الصاروخ خلال أيام قليلة، وربما ساعات، في مكان لم يحدده أحد.

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيًا، مما يجعل من شبه المستحيل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوي وبالتالي نقطة سقوطه.