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مكة.. إيقاف نشاط 7 عربات "فود ترك" غير مرخصة ودعوة للإبلاغ

"قدح": تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

أوقفت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 7 عربات "فود ترك"؛ وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن مراقبي البلدية قاموا بجولة ميدانية رقابية على عربات "الفود ترك" التابعة لنطاق البلدية، وأسفر عنها إغلاق 7 عربات؛ وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وافتقارها للاشتراطات الصحية، إضافة إلى عدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على العربات المخالفة.

وشدد رئيس البلدية على تكثيف الجولات الرقابية على العربات الغذائية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الاشتراطات الصحية؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم؛ لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الفِرَق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المخالفات.

وأشار إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات البلدية والتواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال الملاحظات المرصودة.

أمانة العاصمة المقدسة عربات فود ترك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. إيقاف نشاط 7 عربات "فود ترك" غير مرخصة ودعوة للإبلاغ
سبق

أوقفت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 7 عربات "فود ترك"؛ وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن مراقبي البلدية قاموا بجولة ميدانية رقابية على عربات "الفود ترك" التابعة لنطاق البلدية، وأسفر عنها إغلاق 7 عربات؛ وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وافتقارها للاشتراطات الصحية، إضافة إلى عدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على العربات المخالفة.

وشدد رئيس البلدية على تكثيف الجولات الرقابية على العربات الغذائية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الاشتراطات الصحية؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم؛ لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الفِرَق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المخالفات.

وأشار إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات البلدية والتواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال الملاحظات المرصودة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
12:10 PM

مكة.. إيقاف نشاط 7 عربات "فود ترك" غير مرخصة ودعوة للإبلاغ

"قدح": تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أوقفت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 7 عربات "فود ترك"؛ وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن مراقبي البلدية قاموا بجولة ميدانية رقابية على عربات "الفود ترك" التابعة لنطاق البلدية، وأسفر عنها إغلاق 7 عربات؛ وذلك لعدم التزامها بالتراخيص البلدية، وافتقارها للاشتراطات الصحية، إضافة إلى عدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على العربات المخالفة.

وشدد رئيس البلدية على تكثيف الجولات الرقابية على العربات الغذائية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الاشتراطات الصحية؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم؛ لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الفِرَق الميدانية لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المخالفات.

وأشار إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات البلدية والتواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال الملاحظات المرصودة.

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