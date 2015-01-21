"الأخضر" يد واحدة لتعطيل "الكمبيوتر الياباني"

ثلاث مواجهات في دور الستة عشر لكأس آسيا

تتواصل اليوم الاثنين مباريات اليوم الثاني في مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات؛ حيث تقام مباريات السعودية ضد اليابان وأستراليا مع أوزبكستان والإمارات صاحبة الأرض ضد قيرغيزيستان.

السعودية x اليابان

سيخوض المنتخب السعودي لقاء غاية في الصعوبة عندما يواجه الكمبيوتر الياباني في مباراة المنتخبين في دور الـ 16 من مسابقة كأس آسيا.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على كوريا الشمالية ولبنان في مباراتيه الأولى في دور المجموعات لكن المنتخب فشل في التعامل مع المنتخب الياباني واحتل المركز الثاني في مجموعته.

الكمبيوتر الياباني نجح في احتلال المركز الأول في مجموعته بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.

أستراليا x أوزبكستان

يقف المنتخب الأوزبكي كحجر عثرة أمام طموحات الكنغر الأسترالي في أن يكون خامس منتخب يحافظ على لقبه في كأس آسيا لكرة القدم، حيث يلتقي المنتخبان الاثنين في استاد خليفة بن زايد بمدينة العين في دور الـ16.

الإمارات x قيرغيزستان

فشل المنتخب الإماراتي في إقناع جماهيره بقدرته في إحراز لقب كأس آسيا 2019 بعد فوز واحد بشق الأنفس في ثلاث مباريات، لكن الظروف خدمتها عندما تواجه قرغيزستان في دور الـ16، اليوم الاثنين.

وتعادلت الإمارات مع البحرين وتايلاند 1-1 ، بينما فازت في الجولة الثانية 2-صفر على الهند بعد تألق واضح من الحارس خالد عيسى.