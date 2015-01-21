النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأخضر" يد واحدة لتعطيل "الكمبيوتر الياباني"

ثلاث مواجهات في دور الستة عشر لكأس آسيا

تتواصل اليوم الاثنين مباريات اليوم الثاني في مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات؛ حيث تقام مباريات السعودية ضد اليابان وأستراليا مع أوزبكستان والإمارات صاحبة الأرض ضد قيرغيزيستان.

السعودية x اليابان
سيخوض المنتخب السعودي لقاء غاية في الصعوبة عندما يواجه الكمبيوتر الياباني في مباراة المنتخبين في دور الـ 16 من مسابقة كأس آسيا.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على كوريا الشمالية ولبنان في مباراتيه الأولى في دور المجموعات لكن المنتخب فشل في التعامل مع المنتخب الياباني واحتل المركز الثاني في مجموعته.

الكمبيوتر الياباني نجح في احتلال المركز الأول في مجموعته بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.

أستراليا x أوزبكستان
يقف المنتخب الأوزبكي كحجر عثرة أمام طموحات الكنغر الأسترالي في أن يكون خامس منتخب يحافظ على لقبه في كأس آسيا لكرة القدم، حيث يلتقي المنتخبان الاثنين في استاد خليفة بن زايد بمدينة العين في دور الـ16.

الإمارات x قيرغيزستان
فشل المنتخب الإماراتي في إقناع جماهيره بقدرته في إحراز لقب كأس آسيا 2019 بعد فوز واحد بشق الأنفس في ثلاث مباريات، لكن الظروف خدمتها عندما تواجه قرغيزستان في دور الـ16، اليوم الاثنين.

وتعادلت الإمارات مع البحرين وتايلاند 1-1 ، بينما فازت في الجولة الثانية 2-صفر على الهند بعد تألق واضح من الحارس خالد عيسى.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"الأخضر" يد واحدة لتعطيل "الكمبيوتر الياباني"
سبق

تتواصل اليوم الاثنين مباريات اليوم الثاني في مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات؛ حيث تقام مباريات السعودية ضد اليابان وأستراليا مع أوزبكستان والإمارات صاحبة الأرض ضد قيرغيزيستان.

السعودية x اليابان
سيخوض المنتخب السعودي لقاء غاية في الصعوبة عندما يواجه الكمبيوتر الياباني في مباراة المنتخبين في دور الـ 16 من مسابقة كأس آسيا.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على كوريا الشمالية ولبنان في مباراتيه الأولى في دور المجموعات لكن المنتخب فشل في التعامل مع المنتخب الياباني واحتل المركز الثاني في مجموعته.

الكمبيوتر الياباني نجح في احتلال المركز الأول في مجموعته بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.

أستراليا x أوزبكستان
يقف المنتخب الأوزبكي كحجر عثرة أمام طموحات الكنغر الأسترالي في أن يكون خامس منتخب يحافظ على لقبه في كأس آسيا لكرة القدم، حيث يلتقي المنتخبان الاثنين في استاد خليفة بن زايد بمدينة العين في دور الـ16.

الإمارات x قيرغيزستان
فشل المنتخب الإماراتي في إقناع جماهيره بقدرته في إحراز لقب كأس آسيا 2019 بعد فوز واحد بشق الأنفس في ثلاث مباريات، لكن الظروف خدمتها عندما تواجه قرغيزستان في دور الـ16، اليوم الاثنين.

وتعادلت الإمارات مع البحرين وتايلاند 1-1 ، بينما فازت في الجولة الثانية 2-صفر على الهند بعد تألق واضح من الحارس خالد عيسى.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
01:20 AM
اخر تعديل
21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
01:23 PM

"الأخضر" يد واحدة لتعطيل "الكمبيوتر الياباني"

ثلاث مواجهات في دور الستة عشر لكأس آسيا

A A A
محمد السيّد - الرياض
22
8,196

تتواصل اليوم الاثنين مباريات اليوم الثاني في مباريات دور الـ 16 في مسابقة كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات؛ حيث تقام مباريات السعودية ضد اليابان وأستراليا مع أوزبكستان والإمارات صاحبة الأرض ضد قيرغيزيستان.

السعودية x اليابان
سيخوض المنتخب السعودي لقاء غاية في الصعوبة عندما يواجه الكمبيوتر الياباني في مباراة المنتخبين في دور الـ 16 من مسابقة كأس آسيا.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على كوريا الشمالية ولبنان في مباراتيه الأولى في دور المجموعات لكن المنتخب فشل في التعامل مع المنتخب الياباني واحتل المركز الثاني في مجموعته.

الكمبيوتر الياباني نجح في احتلال المركز الأول في مجموعته بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.

أستراليا x أوزبكستان
يقف المنتخب الأوزبكي كحجر عثرة أمام طموحات الكنغر الأسترالي في أن يكون خامس منتخب يحافظ على لقبه في كأس آسيا لكرة القدم، حيث يلتقي المنتخبان الاثنين في استاد خليفة بن زايد بمدينة العين في دور الـ16.

الإمارات x قيرغيزستان
فشل المنتخب الإماراتي في إقناع جماهيره بقدرته في إحراز لقب كأس آسيا 2019 بعد فوز واحد بشق الأنفس في ثلاث مباريات، لكن الظروف خدمتها عندما تواجه قرغيزستان في دور الـ16، اليوم الاثنين.

وتعادلت الإمارات مع البحرين وتايلاند 1-1 ، بينما فازت في الجولة الثانية 2-صفر على الهند بعد تألق واضح من الحارس خالد عيسى.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,459
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,164
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,517
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,407

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة