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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 7025 حالة

5125 حالة من المصابين لا تزال في الحجر الصحي الإلزامي

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورنا في باكستان إلى 7025 حالة، توفيت منها 135، وتماثلت للشفاء 1765 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 5125 حالة من المصابين لا تزال في الحجر الصحي الإلزامي.

وأضاف أن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 3276 حالة في إقليم البنجاب، و2008 حالات في إقليم السند، و993 في إقليم خيبر بختونخواة و303 حالات في إقليم بلوشستان و245 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و46 حالة في إقليم كشمير الحرة و154 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

فيروس كورونا الجديد باكستان

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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 7025 حالة
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورنا في باكستان إلى 7025 حالة، توفيت منها 135، وتماثلت للشفاء 1765 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 5125 حالة من المصابين لا تزال في الحجر الصحي الإلزامي.

وأضاف أن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 3276 حالة في إقليم البنجاب، و2008 حالات في إقليم السند، و993 في إقليم خيبر بختونخواة و303 حالات في إقليم بلوشستان و245 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و46 حالة في إقليم كشمير الحرة و154 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
10:39 PM

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 7025 حالة

5125 حالة من المصابين لا تزال في الحجر الصحي الإلزامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورنا في باكستان إلى 7025 حالة، توفيت منها 135، وتماثلت للشفاء 1765 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 5125 حالة من المصابين لا تزال في الحجر الصحي الإلزامي.

وأضاف أن من إجمالي الإصابات في باكستان توجد 3276 حالة في إقليم البنجاب، و2008 حالات في إقليم السند، و993 في إقليم خيبر بختونخواة و303 حالات في إقليم بلوشستان و245 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و46 حالة في إقليم كشمير الحرة و154 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

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