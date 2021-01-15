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عبر الاتصال المرئي .."المعلمي" يلتقي المنسق الخاص للسلام بالشرق الأوسط

جرى مناقشة القضايا الإقليمية ودعم المملكة التاريخي للشعب الفلسطيني

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي عبر الاتصال المرئي اليوم، بالمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الأممي لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وين زلاند.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا الإقليمية ودعم المملكة التاريخي للشعب الفلسطيني.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر الاتصال المرئي .."المعلمي" يلتقي المنسق الخاص للسلام بالشرق الأوسط
سبق

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي عبر الاتصال المرئي اليوم، بالمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الأممي لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وين زلاند.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا الإقليمية ودعم المملكة التاريخي للشعب الفلسطيني.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
12:07 AM

عبر الاتصال المرئي .."المعلمي" يلتقي المنسق الخاص للسلام بالشرق الأوسط

جرى مناقشة القضايا الإقليمية ودعم المملكة التاريخي للشعب الفلسطيني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي عبر الاتصال المرئي اليوم، بالمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والممثل الأممي لدى منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وين زلاند.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة القضايا الإقليمية ودعم المملكة التاريخي للشعب الفلسطيني.

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