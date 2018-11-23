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رومانيا.. تكليف رئيس الحكومة السابق بتشكيل حكومة جديدة

"يوهانيس": نأمل أن تكون حكومةً متماسكة وقوية تقود البلاد باقتدار

كلف رئيس رومانيا "كلاوس يوهانيس" اليوم، السياسي المحافظ "نيكولاي سيوكا" بتشكيل حكومة جديدة للمرة الثانية على التوالي.

وقال "يوهانيس" في تصريح بعد اجتماعه مع ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد: "لقد تأكدتُ من وجود أغلبية قوية في البرلمان الروماني"؛ لافتًا النظر إلى أنه يأمل في نجاح "سيوكا" بتشكيل حكومة متماسكة وقوية تقود البلاد باقتدار خلال السنوات المقبلة.

وكان سيوكا (54 عامًا) يشغل في السابق منصب وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة الرومانية، كما وقع تكليفه الشهر الماضي بتشكيل الحكومة؛ إلا أنه لم يتم التوصل آنذاك إلى اتفاق بشأن ائتلاف حاكم.

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رومانيا.. تكليف رئيس الحكومة السابق بتشكيل حكومة جديدة
سبق

كلف رئيس رومانيا "كلاوس يوهانيس" اليوم، السياسي المحافظ "نيكولاي سيوكا" بتشكيل حكومة جديدة للمرة الثانية على التوالي.

وقال "يوهانيس" في تصريح بعد اجتماعه مع ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد: "لقد تأكدتُ من وجود أغلبية قوية في البرلمان الروماني"؛ لافتًا النظر إلى أنه يأمل في نجاح "سيوكا" بتشكيل حكومة متماسكة وقوية تقود البلاد باقتدار خلال السنوات المقبلة.

وكان سيوكا (54 عامًا) يشغل في السابق منصب وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة الرومانية، كما وقع تكليفه الشهر الماضي بتشكيل الحكومة؛ إلا أنه لم يتم التوصل آنذاك إلى اتفاق بشأن ائتلاف حاكم.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
08:23 AM

رومانيا.. تكليف رئيس الحكومة السابق بتشكيل حكومة جديدة

"يوهانيس": نأمل أن تكون حكومةً متماسكة وقوية تقود البلاد باقتدار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كلف رئيس رومانيا "كلاوس يوهانيس" اليوم، السياسي المحافظ "نيكولاي سيوكا" بتشكيل حكومة جديدة للمرة الثانية على التوالي.

وقال "يوهانيس" في تصريح بعد اجتماعه مع ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد: "لقد تأكدتُ من وجود أغلبية قوية في البرلمان الروماني"؛ لافتًا النظر إلى أنه يأمل في نجاح "سيوكا" بتشكيل حكومة متماسكة وقوية تقود البلاد باقتدار خلال السنوات المقبلة.

وكان سيوكا (54 عامًا) يشغل في السابق منصب وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة الرومانية، كما وقع تكليفه الشهر الماضي بتشكيل الحكومة؛ إلا أنه لم يتم التوصل آنذاك إلى اتفاق بشأن ائتلاف حاكم.

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