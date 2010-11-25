أمريكا تسجِّل 157.531 إصابة جديدة بكورونا و1.058 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 12.333.452 والوفيات 257.016 شخصًا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 157.531 إصابة مؤكدة و1.058 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، أفادت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء بأن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 12.333.452 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، فيما بلغ عدد الوفيات 257.016 حالة وفاة.