أمريكا تسجِّل 157.531 إصابة جديدة بكورونا و1.058 حالة وفاة

أمريكا تسجِّل 157.531 إصابة جديدة بكورونا و1.058 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 12.333.452 والوفيات 257.016 شخصًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 157.531 إصابة مؤكدة و1.058 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي التفاصيل، أفادت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء بأن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 12.333.452 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، فيما بلغ عدد الوفيات 257.016 حالة وفاة.
أمريكا تسجِّل 157.531 إصابة جديدة بكورونا و1.058 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-25
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 157.531 إصابة مؤكدة و1.058 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي التفاصيل، أفادت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء بأن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 12.333.452 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، فيما بلغ عدد الوفيات 257.016 حالة وفاة.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
12:42 AM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:41 AM
أمريكا تسجِّل 157.531 إصابة جديدة بكورونا و1.058 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 12.333.452 والوفيات 257.016 شخصًا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 157.531 إصابة مؤكدة و1.058 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي التفاصيل، أفادت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء بأن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 12.333.452 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، فيما بلغ عدد الوفيات 257.016 حالة وفاة.