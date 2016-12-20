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"أمانة الطائف" تحدد مهلة لإزالة ١٠٩٠ سيارة تالفة

ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية

أنذرت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية - الإدارة العامة للنظافة، مالكي أكثر من ١٠٩٠ صاحب مركبة مهملة وهيكل خرب بأحياء وشوارع الطائف، بضرورة تحريكها قبل انتهاء المهلة المحددة وتنفيذ إزالتها من قبل الأمانة.

وتأتي تلك الجهود الميدانية ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية بأنحاء المدينة.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن مبادرة إزالة الهياكل والمركبات التالفة والخربة يعد من أهم محاور تحسين المشهد الحضري، والذي توليه الأمانة اهتماماً بالغاً، حيث تم إزالة أكثر من ١٤٠٠ سيارة تالفة وهيكل خلال الفترة الأخيرة، عقب انتهاء مهلة التحذير لملاكها ولم تتلق الأمانة تجاوباً منهم مما تحتم معه الإزالة.

وأشار بأن تلك الهياكل تتسبب في تشويه المظهر العام وشغل المواقف والشوارع ومزاحمة الطرق، بالإضافة إلى أنها قد تتحول إلى بؤر لتجمع الحشرات والمخلفات، وشملت مواقع إزالة السيارات الخربة الأحياء والشوارع الرئيسية والمناطق الصناعية ومداخل ومخارج المدينة والضواحي.

وبينت الأمانة أنها طورت آلية العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري بفرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد التشوهات والرفع بها لفرق المعالجة، وإشراك الأهالي في رصد أوجه التشوه من خلال استقبال البلاغات عبر الهاتف الموحد للعمليات 940 أو عبر تطبيق بلدي وحملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وأرسل).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" تحدد مهلة لإزالة ١٠٩٠ سيارة تالفة
سبق

أنذرت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية - الإدارة العامة للنظافة، مالكي أكثر من ١٠٩٠ صاحب مركبة مهملة وهيكل خرب بأحياء وشوارع الطائف، بضرورة تحريكها قبل انتهاء المهلة المحددة وتنفيذ إزالتها من قبل الأمانة.

وتأتي تلك الجهود الميدانية ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية بأنحاء المدينة.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن مبادرة إزالة الهياكل والمركبات التالفة والخربة يعد من أهم محاور تحسين المشهد الحضري، والذي توليه الأمانة اهتماماً بالغاً، حيث تم إزالة أكثر من ١٤٠٠ سيارة تالفة وهيكل خلال الفترة الأخيرة، عقب انتهاء مهلة التحذير لملاكها ولم تتلق الأمانة تجاوباً منهم مما تحتم معه الإزالة.

وأشار بأن تلك الهياكل تتسبب في تشويه المظهر العام وشغل المواقف والشوارع ومزاحمة الطرق، بالإضافة إلى أنها قد تتحول إلى بؤر لتجمع الحشرات والمخلفات، وشملت مواقع إزالة السيارات الخربة الأحياء والشوارع الرئيسية والمناطق الصناعية ومداخل ومخارج المدينة والضواحي.

وبينت الأمانة أنها طورت آلية العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري بفرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد التشوهات والرفع بها لفرق المعالجة، وإشراك الأهالي في رصد أوجه التشوه من خلال استقبال البلاغات عبر الهاتف الموحد للعمليات 940 أو عبر تطبيق بلدي وحملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وأرسل).

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
09:03 PM

"أمانة الطائف" تحدد مهلة لإزالة ١٠٩٠ سيارة تالفة

ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أنذرت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية - الإدارة العامة للنظافة، مالكي أكثر من ١٠٩٠ صاحب مركبة مهملة وهيكل خرب بأحياء وشوارع الطائف، بضرورة تحريكها قبل انتهاء المهلة المحددة وتنفيذ إزالتها من قبل الأمانة.

وتأتي تلك الجهود الميدانية ضمن أعمال تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية بأنحاء المدينة.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن مبادرة إزالة الهياكل والمركبات التالفة والخربة يعد من أهم محاور تحسين المشهد الحضري، والذي توليه الأمانة اهتماماً بالغاً، حيث تم إزالة أكثر من ١٤٠٠ سيارة تالفة وهيكل خلال الفترة الأخيرة، عقب انتهاء مهلة التحذير لملاكها ولم تتلق الأمانة تجاوباً منهم مما تحتم معه الإزالة.

وأشار بأن تلك الهياكل تتسبب في تشويه المظهر العام وشغل المواقف والشوارع ومزاحمة الطرق، بالإضافة إلى أنها قد تتحول إلى بؤر لتجمع الحشرات والمخلفات، وشملت مواقع إزالة السيارات الخربة الأحياء والشوارع الرئيسية والمناطق الصناعية ومداخل ومخارج المدينة والضواحي.

وبينت الأمانة أنها طورت آلية العمل بمشاريع تحسين المشهد الحضري بفرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد التشوهات والرفع بها لفرق المعالجة، وإشراك الأهالي في رصد أوجه التشوه من خلال استقبال البلاغات عبر الهاتف الموحد للعمليات 940 أو عبر تطبيق بلدي وحملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (صور وأرسل).

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