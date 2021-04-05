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اليوم.. الجيش الصومالي يستعيد مناطق بالضاحية الجنوبية

بعد تزايد هجمات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة

أعلن الجيش الصومالي اليوم استعادة المناطق الواقعة على الضاحية الجنوبية لمدينة دوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ في وسط الصومال.
وأكد قائد بالجيش الصومالي الجنرال مسعود محمد ورسمي في تصريح صحفي، أن الجيش أحكم قبضته على تلك المناطق وأن الوضع الأمني فيها مستقر.
مما يذكر أن تحركات الجيش الصومالي تأتي بعد تزايد هجمات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي على عاصمة محافظة غلمدغ انطلاقًا من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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اليوم.. الجيش الصومالي يستعيد مناطق بالضاحية الجنوبية
سبق

أعلن الجيش الصومالي اليوم استعادة المناطق الواقعة على الضاحية الجنوبية لمدينة دوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ في وسط الصومال.
وأكد قائد بالجيش الصومالي الجنرال مسعود محمد ورسمي في تصريح صحفي، أن الجيش أحكم قبضته على تلك المناطق وأن الوضع الأمني فيها مستقر.
مما يذكر أن تحركات الجيش الصومالي تأتي بعد تزايد هجمات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي على عاصمة محافظة غلمدغ انطلاقًا من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
05:12 PM

اليوم.. الجيش الصومالي يستعيد مناطق بالضاحية الجنوبية

بعد تزايد هجمات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الجيش الصومالي اليوم استعادة المناطق الواقعة على الضاحية الجنوبية لمدينة دوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ في وسط الصومال.
وأكد قائد بالجيش الصومالي الجنرال مسعود محمد ورسمي في تصريح صحفي، أن الجيش أحكم قبضته على تلك المناطق وأن الوضع الأمني فيها مستقر.
مما يذكر أن تحركات الجيش الصومالي تأتي بعد تزايد هجمات حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي على عاصمة محافظة غلمدغ انطلاقًا من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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